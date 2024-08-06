員警無能為力，因為沒有證據能證明，會計弄走了錢。蘭姊給老大看她丈夫與名為邱薔薇的女人的聊天記錄。老大說，這就是證據，員警和法院怎麼會無能為力呢？

邱薔薇的真實身分是某鄉村一位八十歲老太太，不識字，跟電子廠的會計毫無瓜葛，會計的真名叫做邱小媚。那個登記在邱薔薇名下的帳號只有一位朋友，就是蘭姊的丈夫，朋友圈存有幾篇心靈雞湯。老大隨手又翻剩下的聊天記錄，大部分的內容是討論投資 理財，如何利用手中的資產盈利等等，剩下的是兩性之間的曖昧與纏綿。這就難辦了啊，老大說，明顯的殺豬盤 ，但你找不到漏洞。說白了就是那位名為邱小媚的會計，先行潛入電子廠做事，取得老闆的信任，給老闆洗腦，事成後人間蒸發。

有辦法證明邱薔薇這部手機的真正使用人，是邱小媚嗎？阿勇問。

蘭姊說，員警試過，什麼也證明不了──平台消失以後，手機也消失不見了──更可恨的是，邱小媚很快就人間蒸發了，誰也找不到她。

「這種事情我們也無能為力啊。」老大說。

但蘭姊此番前來，並不是讓老大幫忙把錢追回。

賣房子的錢，蘭姊取一部分送兒子去國外讀書，剩下的錢還給供應商和朋友，不欠人家一分錢，然後與丈夫租房子住。丈夫去做網約車 司機，她留在曾經屬於自己的菸酒行做業務，又賣了結婚時父母給的嫁妝。打工之餘，與朋友合作搞了間房產仲介公司，像牛一樣勤勞，積攢了點錢，設法查到邱小媚的新地址──蘭姊讓老大派兩個兄弟替她保駕護航──她沒別的要求，只想當面甩給仇人兩記大耳光。

老大啼笑皆非，勸蘭姊多一事不如少一事。（二二）