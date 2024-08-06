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下嫁的女人為什麼不幸福？（一○）

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夏朝在中餐館洗碗，基本都排晚上的班，這樣兩個人能輪流帶孩子。可能因為孩子太小，需要同心協力，兩人注意力都在孩子身上，很少吵架。那是他們最困難，也是最甜蜜的時期。畢業後她找到了這份工作，他們從魁北克搬到安省，夏朝在郊區的溫室打工。下班回家，做飯、接送孩子上才藝班、足球訓練基本都是夏朝的事，她只負責輔導兒子做作業、給他講睡前故事。每當想到這裡，她就變得難以決斷。

談及夫妻關係，理論上一直強調平衡，尤其是資源平衡，認為締結婚姻的雙方應該在社會地位、個人能力、外貌特徵、習俗理念等多方面大體相當。這不是簡單的「門當戶對」，而是在經濟、權勢、地位這些外在物質之外，雙方在心理品質、個性特點、成長潛力等方面，都有一定的匹配度。梅曉覺得，這些指標全部匹配的，全世界大概也找不出幾對，夏朝和她更是幾乎全部錯開。那是不是人類只能孤獨終老？互補不行嗎？神造男人和女人，就是互補，為什麼重拼到一起時要匹配？

這些年，梅曉就是靠著互補之說，讓自己相信與夏朝是良配。但這次夏朝觸犯了她的底線，婚姻中雙方彼此忠誠是她的底線。這應該就是眾人口中的中年危機吧？像夏朝這種有幾分顏值，定力又差的男人，這個危機說不定就能釀成傾巢之災。

這幾年，因為在北京青年隊踢過幾年足球，華人社區請他出山開了一個足球暑期班，結果他成了送孩子去上課的女性家長的香餑餑，紛紛加他微信。在她們眼裡，夏朝就是人們所說演員的臉蛋、運動員的身材的那類男人。（一○）

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