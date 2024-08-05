差不多一個月之後，這戶人家習慣了阿勇他們的存在，不再緊繃著臉，有時買了水果、煮了糖水，也邀他們一起分享。兩個孩子時不時的，拉他們一起玩遊戲……阿勇他們撐不住了，請老大指導下一步的工作方向。老大過來，與男主人去陽台低聲交談，然後通知大家收兵回營。

喝酒時老大說，這是公司成立以來最奇葩，也是損失最慘重的一單生意，顆粒無收，公司還要支付他們幾個人的基本工資 。阿勇想問問老大，剛才他和男主人在陽台嘀咕了些啥，看一眼老大烏雲密布的臉，不敢開口。

不管賺錢還是虧本，工作都得要繼續進行，生活也依然在繼續，要不然怎麼辦呢？不用太久，阿勇融進了公司當中，與同事打成一片，喝了酒以後勾肩搭背，互講心事，雖然心事有時真偽莫辨。同事建議阿勇，以後出去做事穿黑色衣服，最好還戴副墨鏡，以增強壓迫感。阿勇深以為然，刻意打扮，以後出去做事效果驚人。那些辜負了朋友的人的目光，甚至不敢在他臉上停留。老大說阿勇有天賦，做這一行有得天獨厚的條件，假以時日，能挑大樑。

老大的一位女性朋友，蘭姊，過來公司喝茶、聊天。蘭姊丈夫以前開有一間規模不大的電子廠，她自己開菸酒行，小日子滋潤。後來有一天，她丈夫莫名其妙轉出去六百萬，導致工廠和菸酒行資金鏈斷裂，相繼破產 ，引發一系列惡性事件，最後賣了兩套房子和寶馬車還債。

老大問：為什麼不報警？蘭姊說：我老公不知哪根神經搭錯了，對他公司的會計言聽計從，先後三次將六百萬放上一個平台。開始時收益高到嚇人，兩個星期之後平台突然消失，錢不知去向。（二一）