「法拉利」太太（全文完）

她的笑僵住了，眼睛盯著窗外，「你，為什麼要提他呢？我已經把他忘了。」

「對不起，我不該問，他去史丹福讀博，就再也沒了音信。」

「可你知道，他是怎麼去的史丹福嗎？」她轉過頭來看我，我搖頭。

「是他高中時的紅顏知己。你說，什麼能敵得過一個女人的癡心癡情？他去找她，她把他引薦給了她的導師，就這麼回事。我還沒來美國之前，兩人就籌畫好了。」

噢，原來是這樣！是賴太太的徒有虛名，才導致「法拉利」太太的應運而生。聽起來像是個玩笑──一個心酸的玩笑。

「那麼說，他騙了你，可你，還是探親過來了。」我問。

「也說不上騙。在美國，他的境遇變了，生存第一。他一個留學生 ，能有什麼辦法？那時候，他覺得來美國對我好，說能找到發展的機會。」

「你可真夠意思，這麼寬容地去理解一個背叛你的人。」我說。

「說這些幹什麼！都過去了。我本不想告訴你的。我這頂法拉利太太的桂冠挺不錯，反正想甩也甩不掉的。」她眼睛裡閃著淚光。

我們沉默了。面朝大海，在海天相交的地方，隱隱約約地閃爍著山巒、樓宇、霓虹，還有人影綽綽，時而清晰、時而模糊。

她抹了抹眼角，「快看噢，海市蜃樓！」她的眼睛熠熠發光，那是我從未留意過的一種眼神，它留住了孩提時代的純真與感傷。多麼彌足珍貴，因為生活最終使人變得不再那麼純真了。

那個下午，我們就那樣一起眺望那片遙遠又綺麗的景象，直到它消失，看不見了。

翌日清晨，郵輪靠岸。在熙熙攘攘的人流中，我又看見了她，推著輪椅，不緊不慢地朝碼頭走去。（全文完）