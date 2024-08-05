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下嫁的女人為什麼不幸福？（九）

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事實上，她也不太敢提「離婚」這兩個字。兒子六歲的時候，有一次不知為了什麼事，他們吵起來了。她一氣之下說：夏朝，咱們離婚吧。房子留給你，兒子跟我過。你這種性格實在不適合過家庭生活。

這句話像踩到了夏朝的雷區，他一下子爆發了，跑到地下室，把所有能摔的東西全部砸了。她嚇得帶著兒子躲進臥室，把門反鎖上，生怕這個失去理智的人衝上來，把娘倆兒殺了。聽著樓下劈劈啪啪的聲音，她對兒子說：寶貝，你爸爸這個樣子，咱們可怎麼辦呀。兒子帶著哭腔說：我也不知道，我還是小孩子。她緊緊摟著兒子，說：好孩子不怕，有媽媽在。

她知道夏朝這種兒時缺乏父母管教，在打架鬥毆中張揚雄性之美的人，從來不怕死，但是她珍惜自己的生命，兒子真正的人生還沒開始，更容不得半點傷害。從那之後，她盡量不激怒夏朝，也不輕易提那兩個字。

有一次梅曉跟她一位學心理學的朋友談到夏朝的壞脾氣，朋友說像他這種在父母缺席的環境裡長大的孩子，缺少安全感，心理比較脆弱，對人、對事容易過度反應，需要更多的愛與包容才能重建信任。但一旦獲得他的信任，就會比一般人更執著。

平心而論，除了性格暴躁這一點，夏朝稱得上是一個盡職的丈夫和父親。兒子出生的時候，她還在魁北克大學裡讀博，一家人住在地下室，靠著一點微薄的獎學金過活。她選課、做實驗，還要照顧嬰兒，忙得焦頭爛額。有時候正在上課，餵奶時間到了，奶水脹滿溢出來，把衣服前胸都濕透了，特別狼狽。（九）

魁北克

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