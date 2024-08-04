債權人許諾了高額回報，但說好，討回來錢才有得回報，前期的費用他一分不掏。欠款人一沒公司（倒閉了）、二沒房產（被銀行收走抵債）、三沒固定工作，一家之主的男人，現在做美團跑腿，女主人用輛三輪車在菜市場邊上賣包子饅頭，有個沒有退休金 的奶奶在家帶孩子……兩個小孩子，一個三歲、一個五歲。

阿勇一聽情況，想打退學鼓。老大說，據債權人反映，這位欠債人十分狡猾，破產 前藏起來一筆錢，你們想想辦法，能把錢要回來，欠債還錢，天經地義。於是阿勇他們開始幹活，分日班和夜班進駐，每班次兩個人。

夜班還好，在客廳打地鋪睡覺，與事主一家各睡各的覺、各打各的呼嚕。白天，男女主人外出做事，留下老人和小孩在家。為了省錢，他們家的孩子不再上幼稚園，大部分時間都是在家看電視、打遊戲，偶爾去附近的公園玩一會。老人帶著孩子到外面玩，他們就在後面跟著，像盡職的保鏢。後來就不跟到外面去了，老人、小孩出門時，他們去喝啤酒。太枯燥了啊！這樣的工作，一天到晚無所事事，每天除了打遊戲就是刷短視頻，或者和那兩個小孩一起看動畫片。

開始時欠債人一家不跟阿勇他們說話，也不干涉他們在自己家中做任何事情。阿勇他們也一樣，只是在人家家中活動，盡量不對話。老大千叮萬囑，看在年幼孩子的分上，誰都不能發火做傻事，只能跟他們磨，等到他們受不了，事情就好辦了。

開始時阿勇他們叫外賣解決飲食問題，後來外賣吃怕了，徵得老人同意，在他們家廚房煮點簡餐。有很多次，阿勇像住家男人那樣，去附近的菜市場買菜。事情越來越往滑稽的方向發展。（二○）