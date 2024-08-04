「法拉利」太太（五）

透過高大的落地玻璃窗，陽光盡情地傾灑下來。我凝神遠眺大海，無法專注於書上的文字。有人從我背後走過，一股茉莉花的香氣倏然飄過。我忍不住側目，是她！那個熟悉的背影，白色休閒褲、黑色短袖T恤衫。我盯著她的背影，或許是我的目光有種魔力，她驀然回過頭來，我急忙從躺椅上坐起來。我和她近在咫尺，又是四目相對。她遲疑地走過來，在我旁邊的躺椅上坐下來。

「你每天都來這兒？」

「差不多吧。」

「你好像一直在找什麼人？」

「噢，其實……也沒有，就是看著你有點面熟。」

「不只是面熟吧。如果我說，我就是你要找的法拉利太太，你大概不會吃驚吧？」

她這麼直截了當地戳破了窗紙，反而讓我啞口無言了。

「哦，你……這些年，你好嗎？」我語無倫次地問。

她抬頭看向大海，沉默了半晌才說：「也沒什麼不好的。你都看到了，我先生，也是我的合夥人，我們一起在紐約做房地產 的。幾年前，他得了帕金森綜合症，病情倒是控制住了，但他無法再自己走路，只能坐輪椅了。」

「哦，對不起，真是不幸。」我想不出該說點什麼，才能安慰她。

「沒什麼，我都想開了，畢竟我們也曾有過快樂的日子。我剛從C大畢業，到紐約去混，他是我的引路人。」

「明白了，他就是傳說中的房地產大亨。」

「你們可真有想像力，還傳說了什麼？法拉利太太的日子可沒那麼風光喲。」她笑了，嘴唇翹起來，又像當年在韓國店時俏皮的模樣。

「沒有、沒有。老賴他……他怎麼樣了？」我也說不清，為什麼要打聽老賴的下落。（五）