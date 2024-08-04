下嫁的女人為什麼不幸福？（八）

還好系工會為他們和另一對教員辦了一個集體婚禮，有了點儀式感。梅曉很清楚，論學歷和社會地位，她算下嫁；論外貌和家庭，她是高攀，雙方扯平。自己有的男人不稀罕，男人看重的自己卻沒有。就因為這一點認識，梅曉把自己嫁了。

婚後不久，梅曉交了一筆錢，手持因私護照再次踏上加國土地，攻讀博士學位。半年後夏朝辦陪讀來加，因為不喜歡讀書，在中餐館洗碗。之後很多年，夏朝一直在餐館、溫室、工廠流連，做一些毫無技術含量的工作。當地人稱作藍領，中國人取英文general labor（普通勞工）的發音，戲稱「勒脖工」。

梅曉博士畢業後，在國家實驗室謀到一份永久職位，成為聯邦政府雇員。薪金夠得上中產，享受牙醫、藥、眼鏡保險 ，和豐厚的退休 福利。女強男弱，不管她是否承認，在外人眼中，這就是他們的婚姻模式。這方面，夏朝的心理很強大，說：「梅曉再能，還不是我老婆啊！」自詡「軟飯硬吃」。

當梅曉發現夏朝不是她的福星，而是災星的時候，已經晚了，他們有兒子了。夏朝的脾氣不是一般的大，他像一截炮仗，只需一點火星 子，就一蹦三丈高。拈子可能是兒子不愛吃他做的飯菜、周末不肯做奧數題，也可能是某次參加朋友聚會，夏朝跟女人聊得太熱絡，梅曉嘮叨了兩句，總之都是些芝麻綠豆的小事。

梅曉不能理解，一個有著美好笑容的男人竟然會是一根炮仗。若不是為了兒子，這種雞飛狗跳的日子她一天都不願意過。她不希望兒子在父愛缺失的環境裡，長成一個心理不健全的男人。（八）