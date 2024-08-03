他算是明白了，有些時候並無道理可講，老大的話就是天條，硬起頭皮跟大家一起外出做事。過了些天他打聽清楚，自己差不多是公司裡最小的股東。為了確保公司和人員的安全，順利開展各項業務，老大設法讓全部員工變成了股東。

果然，果然，老大眼光獨到，阿勇是福將，第一次跟在兄弟後面出去做事，就大功告成。那可是他們已經折騰了兩個星期，沒見成效的一單大買賣。帶頭的兄弟回來跟老大描述：他們到達時，欠款人全家都還未出門，一位兄弟守在門口、兩位端坐茶几旁邊泡茶。欠款人過來說，你們到家裡來，會嚇到小孩的。阿勇說，你有沒有想過，因為你，別人家的小孩子沒錢上學、沒錢吃飯。說完站起，湊近看牆上欠款人兩個小孩的藝術照。女主人要送孩子去上學，守門的兄弟不讓出去。阿勇說，孩子必須要上學，嫂子，我送你們去。說完笑咪咪地抱起讀幼稚園的小朋友……那位老賴啞口無言，同意還錢。

老大誇張地表揚阿勇，阿勇扮謙虛：「之前兩個星期，兄弟們去公司跟他講道理，他臉皮厚，以為死皮賴臉能蒙混過關。今天去到他家裡，情況有所不同──所以不是我的功勞，我其實什麼也沒做，就像大哥之前說的那樣，我僅僅是站在那裡嚇人而已。」

「兄弟們辛苦啦，喝酒去！」老大說。

接下來的兩周，阿勇與別的兄弟一起討回來幾筆不大的錢，分到一點提成。計算下來，收入比普通白領高、比鐵飯碗低，想要靠這個發財不大可能。

到了阿勇上班第三周，兄弟幾個接到任務，去一戶人家「暫住」。這可是筆大買賣，七位數。（一九）