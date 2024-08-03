「法拉利」太太（四）

回想起來，「為這一切付出代價的」反倒是她自己。一個虛幻的「法拉利」太太把一個活生生的賴太太推入了火坑，我們C大的留學生沒有不替她惋惜的。你看嘛，丈夫即將要去攻讀博士、自己在讀金融碩士，明擺著好端端的日子不過，卻要去挖牆腳當小三，何苦呢？也有人說，都怪帕克這個混蛋，是他揮霍了她的感情，然後拋棄了她。可誰知道呢？即使她遇到的不是帕克，還會有馬克、扎克，慾望與誘惑猶如一對孿生弟兄。

離開C大後，蕭莉到底去了哪裡，沒有誰說得準。有人說她嫁給了紐約一個房地產 大亨，住在曼哈頓 的花園公寓，價值上千萬。還有人說在賭城拉斯維加斯見過她，被一個闊佬攬在懷裡，渾身珠光寶氣，完全是貴婦人的派頭。又有人說她嫁給了一個老頭富翁，帶她去了夏威夷。所有關於她的歸宿，殊途同歸。那就是蕭莉嫁給了一個有錢人，活成了貴婦模樣，圓了她「法拉利」太太的夢。這麼說，輪椅上的老人就是那個傳說中的大亨、闊佬或富翁。這就是她心心念念的「法拉利」太太的生活嗎？我不知道，女人的心很難捉摸，而像蕭莉這樣的女人，就更難捉摸了。

郵輪最後一天是海上航行，大船在南加 勒比海上慢慢悠悠地漂遊。我又信步走進郵輪頂層高大寬闊的陽光廳，這裡是成人專區，安靜一隅，可也沒有什麼令人想入非非的節目。幾個熱水桑拿浴裡，坐滿了一門心思舒筋活血的老頭、老太。我不想去湊那個熱鬧，隨便找了個舒適的躺椅，打開iPad，讀書人到哪裡都忘不了讀書。環顧左右，大家和我一樣，要嘛捧著紙書、要嘛刷著手機。（四）