下嫁的女人為什麼不幸福？（七）

之後兩人隔段時間見一面，像大多數經人介紹的關係一樣，不回絕也沒太多熱情，以了解並最終結婚為目的。這時發生了一件事，大大加快了他們交往的進程。

春節梅曉回家過年，問夏朝去不去，家裡催婚，她想用他抵擋一陣子。夏朝當即說去，沒有絲毫猶豫，這倒是梅曉沒想到的。當時從北京去蘇北要先坐火車到徐州後，轉長途汽車。徐州的火車站距離長途汽車站挺遠的，他們上了一輛三輪車。到了汽車站，車主突然提出要加價。夏朝一聽火了，他冷著臉逼近車主，直視對方，說：你什麼意思？想找抽吧。

他那段時間踢球摔了一跤，右手的拇指骨裂，正打著石膏，整個手縮在袖子裡。那人以為他懷揣凶器，再看他滿臉殺氣，一下子慫了。就在那一刻，梅曉對自己說：就他了，這個男人是可以保護我的。

多年之後她跟夏朝提起這件事，才知道跟保護意識無關。那個年代這幫機關大院的孩子們父母或下放、或出差，都在單位留守組長大，抽菸、喝酒、打群架就是他們的日常，不會打架的孩子還會遭人鄙視。

一年後，國家出台了一個政策，有海外關係的僑胞賠償一定數額的培養費後，可以免去服務期。夏朝說：這個可以啊，我家海外有一個兵團，香港 、溫哥華、台灣，要哪兒有哪兒。他外公是上海的大資本家，他媽媽上面有四個姊姊，都嫁給了國民黨 軍官，這些年，有的逃往台灣，有的偷渡 去了香港、溫哥華，基本都在海外安家落戶了。

為了讓梅曉成為僑胞，他們火速扯了證。他爸媽送了一對金戒指，一家人吃了一頓便宴，這婚就算結了。（七）