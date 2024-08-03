圖／王幼嘉

1

盛放消失的第二個秋天，毛蕊終於開始相信，他也許是真的死了。

她在搜索引擎裡打出「盛放」的名字，再加上一個詞「失蹤」，果然很容易就找到了他的尋人啟事。啟事有中英文兩個版本，中文的那版在華人 社區裡廣泛傳播。尋人啟事的那張照片是她幫盛放拍的，那是張在他望著她笑時，被她毫無防備地抓拍。他自己應該是很滿意這張照片，所以用它做了一個社交網站的頭像。後來他下落不明，眾人在製作尋人啟事的時候，選來選去，還是覺得這張照片最好，所以就用了它。

自然是沒人知道，給盛放拍這張照片的就是毛蕊。盛放失蹤的時候，她早就脫離了原來的社交圈，沒人知道她的近況。留學生 這個群體就是這樣，來自五湖四海，為了一個共同的目標走到一起來，一起抱團取暖或者扎堆找樂，過上幾年再走向五湖四海，大部分的人都不會再有什麼交集。

毛蕊望著電腦顯示屏盛放的那張照片，她仍記得照相的那個時候。盛放的笑容很溫柔，他一直都是溫柔的。不知道他後來選這張照片當頭像的那一刻，心裡有沒有想起自己。

毛蕊搖搖頭，逼迫自己別再胡思亂想，現在離盛放失蹤已經將近兩年，他失蹤的新聞也早就涼了下來。估計很多人都和她一樣，早在心裡默默接受了他也許不在人世的事實。畢竟當初的尋人活動是那麼聲勢浩大，當地華人的教會、社團、縣警、州警、志願者們把附近的野地、草場、湖泊、森林都搜了個遍，可還是沒有半點盛放的痕跡。他像是被誰施了巫術，就那麼一聲不響從這個世界上消失了。

毛蕊把那張照片打印了出來，用一個有黑色邊框的相框裝好，擺在小公寓客廳朝陽那一邊的書桌上，後來，她去了幾個garage sale，看到有家房主在賣小香爐，她買了下來，又去附近的亞超買了幾把香。她把香點好，插在香爐裡，把香爐擺在盛放的照片前。

有一次隔壁新搬來的黎曉華敲門來借調味料，毛蕊請她進屋。她進來後看到了盛放的照片和香台，嚇了一大跳。她說：「小蕊，這，這就是？」

毛蕊倒是表現得很大方，她把五香粉遞給黎曉華，然後說：「嗯，對，就是他。」

黎曉華的英文一般，目前在一家中餐館 當女招待，與毛蕊熟悉後不久，問她：「你大學畢業，英文也好，怎麼甘心窩在這樣的一個小地方？」不等毛蕊回答，她又指了指房間的一角：「孩子的爸爸呢？怎麼只有你一個人帶著這麼小的孩子生活？」

黎曉華手指的方向，放著一張小床，裡面躺著一個睡著了的小男孩。

毛蕊並不介意黎曉華的心直口快，她苦笑了一下，說：「孩子的爸爸已經不在了。」

「那你的家人呢？你爸爸、媽媽呢？」黎曉華追問。

「這個嘛，說來話長。」

2

毛蕊家裡沒錢，父母都是工人，老老實實地靠著從廠裡領死工資過日子，自己的下面還有一個妹妹。據說生妹妹的時候，還沒有放開二胎政策，所以這個指標是好不容易才爭取來的。

這件事成了日後毛蕊的一個心結。自己小的時候經常生病，但尚不至於危及生命，父母會想著要生二胎，恐怕是從一開始就對自己沒有多大的指望。至於他們是從一開始就三歲見老地察覺到自己的能力不行，還是僅僅因為自己是個女兒，這個毛蕊也不清楚。但二胎生出來，還是女兒，父母也認了命。即使能夠再申請指標再生，也不一定就能生出兒子，就是能生出兒子，他們怕也是負擔不起。

毛蕊挺喜歡妹妹，和妹妹之間從來沒有勾心鬥角、爭風吃醋的戲碼。明眼上看，父母對妹妹並沒有比對自己更好。可毛蕊自己心裡過去不去那個坎，所以一直很要強。高中畢業後，她複習了一年才考上了一個二本。上大學後，爸媽給的生活費就只夠去食堂吃飯，想要買漂亮的衣服、想要去社交，就必須去打工兼職。

認識章志帆也是在打工的地方，毛蕊形象好、氣質佳，在奶茶店一眾的年輕女孩子裡算是顯眼的。奶茶店在一個還算繁華的商圈裡，店面不大，生意一直不錯。章志帆是個喜歡在年輕姑娘裡扎堆的大叔，毛蕊見他經常一臉無奈地陪著不同的女孩子進來買奶茶，後來有一次，毛蕊問他：「您自己怎麼不喝啊？」章志帆笑了，「都是糖，對身體不好。」又笑，「年紀大了，得注意保養。」

毛蕊看了看他從頭到腳的打扮，知道他應該有點錢。那個時候毛蕊還沒有多大的野心，心裡還沒有要把哪個男人當成是某種跳板的想法。（一）