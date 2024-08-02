老大的意思是說，阿勇長相凶狠，不怒自威，大人、小孩見了都害怕。阿勇去洗手間照鏡子，看到了一個凶神惡煞的自己。

從遠處看過來，阿勇相當英俊，離得近了，卻給人一種凶狠的感覺。奇特的長相讓阿勇年輕時戀愛屢屢受挫，女孩子不敢太過靠近他。惟有秀蓮獨具慧眼，透過表象發現了他的真、善、美，死心塌地愛他。他因此對秀蓮心存感激，直至如今。

十五歲那年，阿勇上山摘野核桃 從高處摔下，盆骨裂開，全身打滿石膏躺在床上將近三個月。臉上的肌肉受重力作用橫向生長，改變了他的面相，讓他看起來凶狠無比，臉上什麼表情都沒有的時候尤其嚇人。其實他是個正常人，不凶，也不是那麼好欺負。在此之前的四十年，並無能力行大善之舉，亦未曾做過傷天害理的事。

以前阿勇認為，追討欠款，是地痞流氓的專屬工作，自己有家庭和小孩，不久之前還做著老闆，不該如此淪落。他把公司法人代表，老大，拉到一邊小聲說，自己可是拿錢出來入股的，老闆稱不上，好歹是股東啊。

老大說：勇哥你想多了，我們這個公司，每個人都是股東，每個人都得出去做事，包括我自己。阿勇想退股。老大說退股可以，退一半錢。為什麼？阿勇衝口而出。老大突然瞪一下眼睛，嚇得阿勇連眉毛都跳了起來，聽見老大說：「你買了保險 提前支取，保險公司是不是只退給你現金價 值那一部分？現金價值有多有少，合同上寫得一清二楚。之前我有個朋友投保了十萬，後來急需要用錢，拿回來不到五萬元。」

老大說得越多，阿勇就越後悔，在心裡罵自己愚蠢。（一八）