我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美俄換囚內幕／傳拜登直接參與 2周前取得進展

空裝上陣看似輕鬆 土耳其射擊銀牌大叔：心臟快爆炸

看見（一八）

李東文

老大的意思是說，阿勇長相凶狠，不怒自威，大人、小孩見了都害怕。阿勇去洗手間照鏡子，看到了一個凶神惡煞的自己。

從遠處看過來，阿勇相當英俊，離得近了，卻給人一種凶狠的感覺。奇特的長相讓阿勇年輕時戀愛屢屢受挫，女孩子不敢太過靠近他。惟有秀蓮獨具慧眼，透過表象發現了他的真、善、美，死心塌地愛他。他因此對秀蓮心存感激，直至如今。

十五歲那年，阿勇上山摘野核桃從高處摔下，盆骨裂開，全身打滿石膏躺在床上將近三個月。臉上的肌肉受重力作用橫向生長，改變了他的面相，讓他看起來凶狠無比，臉上什麼表情都沒有的時候尤其嚇人。其實他是個正常人，不凶，也不是那麼好欺負。在此之前的四十年，並無能力行大善之舉，亦未曾做過傷天害理的事。

以前阿勇認為，追討欠款，是地痞流氓的專屬工作，自己有家庭和小孩，不久之前還做著老闆，不該如此淪落。他把公司法人代表，老大，拉到一邊小聲說，自己可是拿錢出來入股的，老闆稱不上，好歹是股東啊。

老大說：勇哥你想多了，我們這個公司，每個人都是股東，每個人都得出去做事，包括我自己。阿勇想退股。老大說退股可以，退一半錢。為什麼？阿勇衝口而出。老大突然瞪一下眼睛，嚇得阿勇連眉毛都跳了起來，聽見老大說：「你買了保險提前支取，保險公司是不是只退給你現金價值那一部分？現金價值有多有少，合同上寫得一清二楚。之前我有個朋友投保了十萬，後來急需要用錢，拿回來不到五萬元。」

老大說得越多，阿勇就越後悔，在心裡罵自己愚蠢。（一八）

金價 保險 核桃

上一則

台北市成功高中首任女校長 劉晶晶打破框架

下一則

美國理想養老地點

延伸閱讀

看見（三）

看見（三）
看見（二）

看見（二）
看見（一）

看見（一）
核桃市預算 公共建設和公共安全占比高

核桃市預算 公共建設和公共安全占比高

熱門新聞

圖∕倩華

保姆張姐（上）

2024-07-27 02:02

在台北吃飯

2024-07-28 02:01
圖∕倩華

保姆張姐（下）

2024-07-28 02:02

中國家具在美國

2024-07-29 02:04

忘不了的情

2024-07-29 02:04

懷念波士頓中國城

2024-07-28 02:00

超人氣

更多 >
最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌

最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌
巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉

巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉
哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈
以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫
乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」