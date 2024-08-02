香瑤的救贖（全文完）

許是同行的緣故，他們是少有的合拍，音樂的薰陶令他們氣質不凡。青蘭看在眼裡，也不得不承認他們是珠聯璧合的一對。

冬盡夏來、春去秋臨，青蘭的兒子們也都長大離家。如今空巢一族的青蘭，接受遙遠的呼喚，每年都會加入香瑤他們在非洲的福音事工。在南非 的村落，她和香瑤望著夜空中的星星，聊過去，也暢想未來。

明淨的夜空下，她們的思緒時而回到她們相識的年輕歲月，時而談論著彼此認識的人和事。青蘭告訴香瑤，徐先生如今非常熱心教會侍奉，還在網上修讀神學院，馬上就要畢業啦。

「只管播種，剩下的是神的工作。」許多年前，香瑤這樣說過。如今她還是這麼說。

談到剛剛回台北探望年邁的父母，香瑤說起在台灣的教會：「那個教會的牧師唱歌好難聽。沒人敢說他，就我說他。讓他留給詩班唱，拜託！」

她的笑聲在朗朗的夜空中迴盪。

香瑤還是那個香瑤。與其說，香瑤在傳福音的旅途中治癒了自己，不如說她學會了寬恕和原諒，在歲月的流逝中找到自己的救贖。

南非回來，青蘭正好趕上了徐先生成為牧師之前的最後一次分享。在見證中，徐先生終於在眾人面前敞開心扉，分享了自己的三段婚姻，見證神在他人生中的帶領和作為。一周後，教會為徐先生按立，簡單而莊重的儀式之後，他正式成為了徐牧師。

拍照留念之後，在祝賀的人群中，他看見了青蘭。他向青蘭走過去說：「你告訴香瑤，我做牧師啦！」

青蘭點頭微笑，把剛才的合照發給香瑤。她知道香瑤一定樂見她種的因結出的果。（全文完）