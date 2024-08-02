我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美俄換囚內幕／傳拜登直接參與 2周前取得進展

空裝上陣看似輕鬆 土耳其射擊銀牌大叔：心臟快爆炸

下嫁的女人為什麼不幸福？（六）

文章

她不相信自己一個獨闖加拿大，拿下碩士、博士學位，還在聯邦政府部門謀到一只鐵飯碗的人，還經營不好一個家。

「人生若只如初見該多好啊！」她嘆了口氣。這段時間，她時常會想起他們相遇相識，歲月靜好的時光。

認識夏朝的時候，梅曉正處在人生低谷。

她回加拿大時被攔截了。中國的改革開放時期，公費派出了很多留學生，這批人十之八九讀完後，都通過不同渠道，留在了西方發達國家。就像農人播下了種子，等待秋後的收穫，結果種子愛上了土地。梅曉就是其中之一，只是她在實施計畫時出了點「意外」。她在加拿大拿了碩士學位後回了趟國，打算看看父母，回來接著讀博，學校、導師、獎學金都聯繫好了。回國前，她辦好了往返簽證、買好了返程機票，看上去萬無一失。那是1989年夏天。

她是在上海機場出關時，被邊檢攔下來的，要她出示出境卡。這是一種特殊時期增設的證件，只能回原工作單位開。單位正到處找她，抓了個正著。當時有規定，公派出國學成歸國後，要為原單位工作一段時間，償還服務期。父母見女兒因為自己前程盡毀，自責不已，一夜白頭。梅曉回到大學教書，萬念俱灰。短短一個月，那個生活了兩年的國家已像童話一樣遙不可及，生活跟她開了一個玩笑。

這時夏朝像一顆星星，在梅曉灰暗的天空出現了。這年梅曉二十七歲，妥妥的大齡剩女。對牽線的熱心人，她來者不拒，事業沒指望，就嫁人吧。夏朝大她兩歲，北京人，大學文憑，在商業部的一個職工學校教書。小夥子中等個頭，講一口好聽的北京話，眉眼俊秀，笑起來甜甜的，有點像女孩子。（六）

加拿大 聯邦政府 簽證

上一則

台北市成功高中首任女校長 劉晶晶打破框架

下一則

美國理想養老地點

延伸閱讀

多倫多豪雨成災 饒舌歌手德瑞克豪宅也被淹

多倫多豪雨成災 饒舌歌手德瑞克豪宅也被淹
批經濟霸凌又低價傾銷 加副總理：當年讓中入WTO是個錯

批經濟霸凌又低價傾銷 加副總理：當年讓中入WTO是個錯
加拿大副總理：20多年前讓中國加入WTO是個錯誤

加拿大副總理：20多年前讓中國加入WTO是個錯誤
野火肆虐 加拿大東北部9000人被迫疏散

野火肆虐 加拿大東北部9000人被迫疏散

熱門新聞

圖∕倩華

保姆張姐（上）

2024-07-27 02:02

在台北吃飯

2024-07-28 02:01
圖∕倩華

保姆張姐（下）

2024-07-28 02:02

中國家具在美國

2024-07-29 02:04

忘不了的情

2024-07-29 02:04

懷念波士頓中國城

2024-07-28 02:00

超人氣

更多 >
最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌

最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌
巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉

巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉
哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈
以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫
乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」