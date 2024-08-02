下嫁的女人為什麼不幸福？（六）

她不相信自己一個獨闖加拿大 ，拿下碩士、博士學位，還在聯邦政府 部門謀到一只鐵飯碗的人，還經營不好一個家。

「人生若只如初見該多好啊！」她嘆了口氣。這段時間，她時常會想起他們相遇相識，歲月靜好的時光。

認識夏朝的時候，梅曉正處在人生低谷。

她回加拿大時被攔截了。中國的改革開放時期，公費派出了很多留學生，這批人十之八九讀完後，都通過不同渠道，留在了西方發達國家。就像農人播下了種子，等待秋後的收穫，結果種子愛上了土地。梅曉就是其中之一，只是她在實施計畫時出了點「意外」。她在加拿大拿了碩士學位後回了趟國，打算看看父母，回來接著讀博，學校、導師、獎學金都聯繫好了。回國前，她辦好了往返簽證 、買好了返程機票，看上去萬無一失。那是1989年夏天。

她是在上海機場出關時，被邊檢攔下來的，要她出示出境卡。這是一種特殊時期增設的證件，只能回原工作單位開。單位正到處找她，抓了個正著。當時有規定，公派出國學成歸國後，要為原單位工作一段時間，償還服務期。父母見女兒因為自己前程盡毀，自責不已，一夜白頭。梅曉回到大學教書，萬念俱灰。短短一個月，那個生活了兩年的國家已像童話一樣遙不可及，生活跟她開了一個玩笑。

這時夏朝像一顆星星，在梅曉灰暗的天空出現了。這年梅曉二十七歲，妥妥的大齡剩女。對牽線的熱心人，她來者不拒，事業沒指望，就嫁人吧。夏朝大她兩歲，北京人，大學文憑，在商業部的一個職工學校教書。小夥子中等個頭，講一口好聽的北京話，眉眼俊秀，笑起來甜甜的，有點像女孩子。（六）