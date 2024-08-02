「法拉利」太太（三）

圖／123RF

「法拉利」太太之後，蕭莉又經歷了怎樣的生活，我一無所知。而撕破「法拉利」太太臉皮的最後一幕，時至今日，依然令我心怵。

那時我和蕭莉的處境完全不同，我有全額獎學金，不需要為牛奶麵包發愁。周末到帕克店裡打工，只是想掙個零花錢，也藉機體驗一下生活。留學生活好比一本書，校園裡看到的不過是書的封面，書裡的內容卻是滲透在美國社會的各個角落。完全是文學青年的想法，天真浪漫得離譜，蕭莉那時就是這麼嘲笑和揶揄我的，我並不以為意。

那是臨近聖誕節 的某一天，天色灰暗、空氣陰冷，一場暴風雪 正緊鑼密鼓地朝這座城市逼近。帕克店門庭冷落、生意慘淡。節日前人們都行色匆匆趕著回家，誰還有心思光顧旅遊品商店？一整天都沒見幾個顧客，我閒得無聊，把櫃檯上的T恤衫翻來覆去地疊來疊去，為自己站在這裡白賺老闆的工錢而坐立不安。

蕭莉看我無事忙的樣子，呵呵笑起來，「嘿，大博士，快別瞎忙活了。是不是覺得啥也不幹，對不起那一小時五美金啊？」我感到臉上一陣發熱，囁嚅道：「嗯，沒有、沒有，我是看不慣這檯面上亂哄哄的。」她又訕笑，「你太善良了。放心吧，帕克一天不賺錢，這店也黃不了。」

我有些詫異，心想：你不是他的合夥人嗎，怎麼還心存二意呢？她忽閃著一對烏黑的大眼睛，詭祕地一笑，「瞧你，別戰戰兢兢的樣子，咱們都是一個地方來的，難得有空聊聊天。你來店裡快一年了吧，我們只是個臉熟而已，我還不太了解你呢。」

直到那一刻，我才認真打量起眼前這個女人。她有著一張表情豐富、個性鮮明的臉，算不上絕頂漂亮，卻叫人過目不忘。從她黑黑的眸子裡，你可以讀出如水的風情抑或如火的慾望，你也可以讀出小女孩的清純和天真。這是個複雜多變的女子，不是一兩句就能說清楚的女人。

大概看我半天沒言語，她便自我解嘲地說：「好了、好了，別緊張得像博士論文答辯似的。我知道自己這名聲不怎麼樣，不過我也不在乎。別人怎麼認為，那是他們的事兒。哪個人沒有本難念的經？我呢，還是我行我素。」說完，她拿出化妝盒，對著小鏡子，描起眼線和唇線，然後抹口紅。玫瑰紅唇鮮艷奪目，與她的黑眼睛形成「紅與黑」的對陣。

這時，店門打開了，一股西北風猛地灌進來，隨後一位身穿黑色貂皮大衣的女人走了進來。她在門口站立了片刻，摘下黑色墨鏡，然後緩步朝收銀機這邊走過來，齊膝黑皮靴發出咯吱咯吱有節奏的響聲。我心裡一沉，是帕克太太，她來幹什麼？我只見過她一面，那時還是夏天。

蕭莉正對著小鏡子專注地抹口紅，直到帕克太太站到她面前，她都沒有察覺。帕克太太伸出右手，敲了敲玻璃櫃檯，蕭莉這才放下化妝盒，抬眼看著她。她們面面相覷，誰也不說話，空氣裡瀰漫著一股火藥味。我心懷忐忑地盯著這兩個女人。

「告訴我，你想什麼時候走人？」

「走人？我沒想過。這不是你能決定的，你該去問帕克。」

「哼，我讓你現在就滾蛋。現在！」帕克太太伸出手，指向門口。

「笑話，你，你用不著嚇唬人。我是給帕克打工，不是給你。我這就給帕克打電話。」蕭莉伸手抓起了電話。

帕克太太揚起手，把話筒打落到一邊。蕭莉撥開她，想搶回話筒。只聽「啪」的一聲，「不要臉的賤貨！還賴著不走。搶錢、搶別人的老公，沒教養的婊子。你給我滾！不然，我要報警了。」

蕭莉捂住被抽紅的右臉，站在玻璃櫃檯旁邊，兩眼死死地盯著帕克太太，好像要把她一口吞下去似的。我在店鋪一角，被眼前的陣勢搞矇了，不知所措。該怎麼辦？眼見自己的同胞挨了耳光，我就這麼無動於衷嗎？可蕭莉曖昧地充當「法拉利」太太，到處張揚炫耀，私下裡早就令大家所不齒，事情弄到這個地步，不能不說是她咎由自取，難道我還要為一個被千夫所指的人打抱不平嗎？

蕭莉回過頭來，看著我，黑眸子裡流露出的是一絲哀怨。慌亂之中，我急中生智，用眼神暗示她──趕緊走，快一點，離開這個是非之地。她似乎懂了我的意思，回過神來，快步走到店後邊的儲藏間，拿上自己的雙肩挎包，朝店門口走去。她推開門，但沒有馬上離去，而是轉過身來，衝著帕克太太大聲喊道：「你等著吧，總有一天，你會為這一切付出代價的！」說完，她揚長而去。那扇門在她身後重重地關上了。

我再也沒見過蕭莉，她從我的生活中徹底消失了。我也沒再回帕克的商店打工。後來，聽說老賴去史丹福大學 攻讀博士去了。蕭莉早就離開了他，他們之間恐怕也沒了後話。

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自從電梯間與那個女人不期而遇，我的耳邊總在不停迴旋著當年蕭莉拋下的那句話──「你會為這一切付出代價的！」或許，那不過是她憤然離場前，隨口而出的一句氣話，她不會當真去兌現誓言。（三）