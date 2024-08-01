秀蓮牽著阿勇的手，走進地下車庫，走向自己的汽車。

阿勇在內心無聲嘆息了一句，停下腳步說：「對不起了啊，秀蓮，拖累了你，我很內疚。這大半年來，我每天都過得膽顫心驚，每天都如履薄冰，怕你嫌棄我、怕你離開我。謝謝你沒有嫌棄我、沒有離開我……謝謝你……以後我好好做事，不讓你再吃一點苦……」

秀蓮愣了一愣，轉身抱緊她親愛的阿勇哥。

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註銷工商登記、賤賣機器、廠房還給房東 等等一系列事情辦完，大家一起喝頓酒，地毯廠散夥──那是去年夏天的事──阿勇從事業有成的地毯廠老闆變成無業遊民 ，經歷了自己四十年人生最漫長而且無助的半年，歷盡人間冷暖，夜不能眠，食不知其味。

三位合夥人，一位留在本市賣建陶、一位去上海投奔做生意的姊夫，阿勇思索良久，不知何去何從──年過四十，沒有一技之長，進工廠做普工，人家都未必要你。他壯實，有的是力氣，但如今社會，連碼頭搬運大米都機械化了……思前想後，阿勇手中拿著最後賤賣機器分到的錢，投到老鄉的金融財務公司，以入股的形式進入其中做事。老鄉兼老大拍著他的肩膀說：兄弟，以後咱們就是一家人啦，有福同享，有難同當！

「多謝老大收留。」阿勇說。

他以為自己入了股，不是普通馬仔，上班是回到公司喝茶混日子，無須外出拋頭露面。沒想到上班第一天，老大就讓他跟著別的兄弟外出做事。阿勇說這個事情我沒有做過，不曉得怎樣做。老大說：「你什麼也不用做，在旁邊站著嚇人就行。」（一七）