雙方各執一詞，經牧師多次調解無果，兩人分道揚鑣。

在這段婚姻中，香瑤傷痕累累。即使如此，她考慮到大衛要兩年時間，才可以將臨時綠卡 轉正，仍然堅持等大衛拿到永久居留權，才正式離婚。在此之前，香瑤搬出自己的大房子，留給他們父子倆。自己在外租了個小屋，分食而居。

傷透了心的香瑤，不願再留在這耗盡她熱情的城市。她辭去工作，跟著教會的事工去非洲傳福音。時間一到，香瑤回來辦了離婚手續，將大房子賣掉，遠走他鄉。這時，已屆退休 年齡的香瑤決定去上神學院，繼續她傳福音的腳步。

離婚風波之後，徐先生沒能如香瑤那樣瀟灑離去。但是，在教會也待不下去了。不僅僅是這樣的離異在《聖經》中不被神祝福，還因為那是香瑤帶他進入信仰的教會。尋尋覓覓，在城中的華人 教會中轉換，他最後出現在城西，到了青蘭所在的教會。還是幹回老本行，在教會司琴。

青蘭做為香瑤多年的朋友，在情感上，是傾向香瑤一方的。見到徐先生，自是五味雜陳，不冷不熱地打著招呼。徐先生看見青蘭，令他想起不願回首的過去，也本能地退避。

所以，徐先生的婚禮邀請全教會的人去觀禮，青蘭沒有出席。她實在做不到，為好朋友的前夫送去新婚祝福。這時的徐先生結識了一位離異的年輕太太，也是位小提琴手。她的第一段婚姻育有一兒一女。徐先生好不容易把大衛送去上大學，這回又開始全職地撫養著一對幼小的繼子、繼女。

不過，在教會進進出出，徐先生夫婦看著很是登對。（八）