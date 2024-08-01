下嫁的女人為什麼不幸福？（五）

他都不記得，有多久沒吃這種被梅曉稱作「不健康」的風味菜了。按照她的標準，這個菜含鈉量高不說，還含亞硝酸鹽，都是對身體不好的東西。而那肥肉，更是躲之不及的動物脂肪，不想得心肌梗塞最好別碰。但夏朝覺得，理是這麼個理兒，但人不能這麼活著。人不能為了活著而活著。為這事兒，他和梅曉沒少吵。

讓人振奮的是，他還收復了客廳失地。過去這裡是梅曉的活動空間，晚飯後她總是在這裡一邊看國內的電視連續劇，一邊做一些拉伸動作。他做飯，久而久之就習慣了待在廚房。現在為了避免打照面，梅曉大部分時間龜縮在書房，他當仁不讓把客廳據為己有。他家的客廳比一般人家大，全實木地板，大大的落地窗，很舒爽。

他覺得，婚姻就是套在雙方脖子上的繩索，過段時間應該鬆開透透氣，否則真的要窒息了。他很適時地想起小城男同胞中盛傳的一個段子：說是一個菸鬼、酒鬼的雙料男人，窮困潦倒，老婆看改造無望，也跟人跑了。男人抓了根繩子想自殺，就在他往屋梁上拴繩子的時候，摸到他藏在那裡的一包香菸。點了菸猛吸幾口，他突然醒悟：幹麼要死啊？好日子才剛剛開始呢。

書房裡，梅曉眼睛看著書，實際上一個字也沒讀進去。她又一次想到了離婚。跟夏朝結婚的二十多年裡，梅曉無數次想到過離婚。一直下不了決心，並不完全因為兒子。每次想到離婚，她的心就會疼，她不是個輕言放棄的人，不願意承認自己這麼多年的努力落得一場空。（五）