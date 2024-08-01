「法拉利」太太（二）

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從此，有關蕭莉的閒言碎語便不絕於耳，喜歡編故事的不乏其人。那些故事的細枝末節被描繪得栩栩如生，像電影畫面一樣逼真，由不得你不信。背地裡留學生 們都叫她「法拉利」太太，她時不時會開著那輛紅色法拉利跑車，滿校園逛遊，惹人注目。

她本來的名分是賴太太，顧名思義，賴先生的老婆。賴先生在歷史系做訪問學者，挺老實的一個人，她是過來陪讀的。來了沒幾天，人家就看出了門道。一個堂堂的訪問學者，居然還不如餐館大廚掙錢多。美國這地方，有錢才是王道，沒錢寸步難行。她可不想安分守己地當賴太太受窮，她要出去找事做，去闖天下、去占領屬於自己的碼頭。賴先生是位好好先生，只要太太高興，做什麼都行。正好她的陪讀簽證 R2是允許工作的，就隨她去吧。

她先去中餐館 做女招待，沒幹幾天，就不耐煩了。這一小時五美金，得何年何月才能攢夠買房子的錢呢？賴先生寬慰她說：急什麼呀，等我申請到博士學位，一畢業就能拿到四、五萬年薪，還愁買不起個房子嗎？她睜大眼睛瞪著他，可你得啥時候才能拿到啊？五年？十年？那太遲了。好像她心裡已經有了既定目標，而賴先生規劃的願景，離她的目標十萬八千里。

沒事她喜歡進城閒逛。某一日，歪打正著地就走進了一家旅遊品商店。店主是個韓國人，個子不高，戴一副金邊眼鏡，小平頭理得齊整，眼神冷冷的，一副拒人千里的模樣。他打量這個中國女人，像盯一個獵物似的，眼睛一眨不眨。她被他看得心裡發毛，忍不住發問：「看什麼？有什麼好看的？」韓國老闆冷冷地笑笑說：「看你漂亮、性感。有錯嗎？」

在她不到三十年的人生經歷中，還從沒有哪個男人以這種挑逗的口吻跟她說話，連她老公都不曾這樣。可是，她不但沒有反感，反倒覺得刺激過癮，就像用一根羽毛撓腋窩，心裡癢癢的。開場白有了，往下的故事便接二連三順理成章。

她先到帕克店裡打工做售貨員，一小時十美元，比之前翻了一倍。她竊喜，洋洋得意地對賴先生說，知道老闆給別人多少錢？她伸出五個手指，五美金！賴先生狐疑地說：可是，我怎麼覺得哪裡不對頭呢。咱可不能貪不義之財啊。她瞪大了眼睛，財就是財，還分什麼義不義的，你啊，書呆子一個！

蕭莉不比一般的女人，凡事她很少往負面去想，何必呢？要是處處循規蹈矩，那不是白在北京B大英語系混了四年。她曾不無得意地跟我說過，知道不，帕克一聽說俺是B大畢業的，立馬肅然起敬。他哪知道，俺對那勞什子遊行啥的，根本毫無興趣。說完，她放聲笑起來，讓人覺得沒心沒肺似的。

帕克的確很器重她，沒多久她便被提升了，由收銀員搖身一變成了二掌櫃。其實就是幫帕克管帳，打理開在城裡的兩家門店。蕭莉有她的優勢，英語好、人漂亮，性格潑辣，什麼都不吝。我見到她的時候，她正沉湎於「法拉利」太太的好夢裡，如日中天，如火如荼。其實大家心裡都明鏡似的，最讓帕克著迷的不是別的，而是她的「性感」。每次兩人開車兜風回來，帕克都是一副魂不守舍、意猶未盡的模樣。害得我們幾個打工仔恨不能找個地縫鑽進去，當燈泡的感覺可不怎麼樣。蕭莉一上位，連帕克先前的合夥人二老闆阿金都被擠跑了。大概他也是受不了充當礙眼的角色。

偶爾還會有人不識趣地喊她一聲「賴太太」，她便頓時惱火起來。「賴太太、賴太太，難道我沒有名字嗎？再這麼『賴』下去，我可真成了『賴人』一個了。」人家便吐吐舌頭，裝作不響。心裡卻免不了嘀咕，發什麼飆嘛，難道你不是老賴的老婆？

賴先生到底知不知道這回事──賴太太神不知鬼不覺地變成了「法拉利」太太，我說不好。這樣的危險關係能維持多久，誰也說不好。可誰也不願意當那個戳破窗紙的人，大家似乎是商量好了，都守口如瓶、都不動聲色，都在靜等著看一場好戲。

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郵輪上的確是好戲連台，每天晚上各種表演閃亮登場，讓人眼花撩亂。

電梯門打開了，一只輪椅伸進來，大家紛紛側身讓出地方。我扭頭一看，怔住了，是她！她推著輪椅，身子很彆扭地擠進電梯。她仰起臉，我們又四目相對。我和她距離如此之近，她眼角的一顆黑痣、臉頰上微黑的雀斑、脖子上的皺褶，一清二楚地映入我眼簾。一股酸楚的東西湧上心頭，我衝她點點頭，她沒做任何反應，把臉別了過去。

我低頭看輪椅上的人，是個白人老頭。一張布滿老人斑的臉，看上去起碼有七十多歲，幾乎完全禿頂，只剩下幾撮灰白頭髮稀稀落落地在腦後。放在胸前的一雙手，不停地顫抖著。顯然，他已沒有能力控制自己的那雙手了。

這時，電梯門又打開了，她推著輪椅走向早餐大廳。看來，她已經打定主意，把我當陌路人，不想認出我了。（二）