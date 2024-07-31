阿勇的手此時正好扶在椅背上，往旁邊躲開的同時把椅子一拉，絆得趙公子摔了個狗啃屎。然後，員警用手銬銬住趙公子，防止他發瘋咬人。現在趙公子又加了一條罪：襲警。

秀蓮做完筆錄，可隨阿勇回家。如果趙公子沒有咬人，大概也能離開，問題是他咬人了，要被拘留。最後是他母親趕來，向員警陪禮道歉，賠償醫藥費、誤工費和精神損失費等等。然後，老太太說服趙公子，與秀蓮簽下相互諒解保證書，各自回家。

阿勇的老闆開車送他們回家。夫妻二人坐在後排，相隔雖近，卻不肯與對方有身體接觸，也不說話。阿勇默默在心中梳理這一齣鬧劇，情節細節，一一浮出水面。內心變得比剛才還憤怒，因為他向自己提出了一個誅心的問題：如果那個包是真的，會怎樣？

秀蓮後來撐不住，伸手過來握住阿勇的手。阿勇的心啊，哆嗦了一下，慢慢將自己的手抽離，不願秀蓮觸碰。秀蓮扭頭，死盯著阿勇。如果不是有外人在場，以她直率的性格，會發脾氣。阿勇眼角的餘光觀察到秀蓮肢體語言的變化，心中顫抖了一下，卻還是像剛才那樣，端端正正坐著，扮演盲人。

前面的司機，感受到了自己身後的尷尬，說話稀釋空氣中的火藥味：「你們餓不？我想請你倆吃晚飯。我都餓了啊。」

阿勇還未回答，秀蓮說：餓是餓了，不過我要去接兒子。然後她又想起，自己的車還在公司樓下的停車場，只好調頭去取車。

阿勇本想跟老闆的車，回按摩店繼續上班，老闆說：今天你還上什麼班？你要知道，按摩店不是你的避難所！（一六）