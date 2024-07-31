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下嫁的女人為什麼不幸福？（四）

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夏朝的壞脾氣，梅曉是知道的。結婚那天，公公特意跟她認真談了一次，說：你要有思想準備，他這個人做事沒長性，特別是那個火爆脾氣，將來能不能忍受？她當時心想：他脾氣不好，我脾氣好不就得了？讓他的拳頭打到棉花上。

後來她發現，自己不是棉花，拳頭打過來，也會疼的。而且她發現，他們的爭吵，維持在一個很神祕的頻率。常常是吵完後過了一段時間，一方主動點，找個台階也就下了。好到每天晚飯後牽著手去散步，周末賴在床上聊天的時候，又會因為一件很小的事吵一架。兩個人就像刺蝟，只要走得足夠近，就會刺傷對方。

這次梅曉不想再陷入怪圈，找到解藥之前，形同陌路大概是保護自己不受傷害的最好辦法。這樣過了些日子，她竟有點喜歡上這種隨心所欲的生活。平時她下班後去完健身房回家，吃完飯都是八點多了，屬於自己的時間少得可憐。現在回到家，想做呢就炒個菜，不想做，方便麵裡打個荷包蛋、放幾片白菜，或者做個蛋炒飯，照樣吃得很香，時間憑空多出來不少。有時候單位有事沒做完，也不必急急地往家趕，心理上感覺很自由。

以己推人，夏朝那邊肯定也一樣。冷戰期間，她對他的那些「家規」，比如每天啤酒不能超過兩瓶、晚上一定要準時睡覺，周末削減上網時間去剪草、鋸樹、掃樹葉等等，全部失效。說不定他跟自己一樣，在偷著樂呢。

夏朝確實過得挺滋潤。他從老關的餐館訂了一份梅菜扣肉，一邊看電視的足球賽，一邊就著啤酒大快朵頤。吃著紅中透亮的大肉塊，夏朝有種報復的快感。（四）

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