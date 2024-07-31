「法拉利」太太（一）

圖／123RF

那是個很好的拍攝角度，COZUMEL（科蘇梅爾）七個彩色字母 ，郵輪、碼頭、大海，一個都沒落下，全在鏡頭裡。遊客排起了長隊，情侶照、全家福，歡快的靚男靚女、蹣跚的老頭老太，誰也不願意錯過加勒比海和煦的陽光，還有這瓦藍瓦藍的海。藍得透徹、藍得純粹，藍得讓人心生浩瀚與悲憫。

正當我望著海水出神，肩膀被人輕輕觸了一下，「對不起，能請您幫我拍個照嗎？」我回頭一看，一位亞裔 女人站在我身後，一副墨鏡遮住了她大半張臉。我說：好啊，沒問題。她喜出望外，「你是中國人哦，太好了。」她把手機遞給我，轉身快步跑向COZUMEL那一排彩色大字。她中等身材，穿著一條今年流行的白色休閒寬鬆褲。站在那幾個字母之間，她躊躇了一下，大概是拿不定主意該為哪個字母站台。我說，「U」在正中間，可以照到全身的。她點點頭，站到「U」字後面，做出這樣那樣擺拍的姿勢，一忽兒如小鳥展翅、一忽兒又似金雞獨立，那件橘黃色夾克衫成了她手中的道具。我忙不迭給她連拍了十幾張。還是數碼時代給力，讓我這種不擅長拍照的菜鳥，也不致於丟人現眼。

我以為她該心滿意足了，不料她卻衝我喊道：「您再幫我拍幾張不戴墨鏡的吧。」說著，便摘下了墨鏡。

就在那一瞬間，我呆住了。怎麼……是她？這怎麼可能？我用Zoom把她拉近，想看清楚一點。鏡頭裡的這個中年女人，長圓臉、微黑，大眼睛有些凸，上嘴唇往外翹，咧嘴一笑，酷似瑪麗蓮‧夢露。莫非真的是她，天底下有這麼巧的事嗎？她似乎覺察出來什麼，衝我說道：「隨便拍幾張就行，反正可以刪掉的。」她快步走回來，接過我遞給她的手機。當我們四目相視時，她愣了一下。

「你是，法拉利……？」話說了一半，我猶豫了，要問她嗎？

她把墨鏡重新戴上，好像根本沒聽見我說什麼。「謝謝你啊，這郵輪上中國人不太多，說不定咱們還會再見的。」然後，她扭頭朝碼頭那邊走去。離開船時間不遠了，遊客們陸續從科蘇梅爾島返回來。

我望著她的背影，十足的中年女人模樣。窈窕身段沒了，風姿綽約也沒了，與我記憶中的那個「法拉利」太太相比，簡直是判若兩人。可是，你怎麼能肯定她就是「法拉利」太太呢？沒準兒是你看走了眼。我開始懷疑自己的記憶力。不過，關於「法拉利」太太的那些事，我是絕對不會忘記的。

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「法拉利」太太當然是有名有姓的。只不過，我們C大的這群留學生更願意用這個綽號稱呼她，似乎這才是她應該享有的名字。所謂名正才能言順，就是這個意思。久而久之，她原本的名字反而被忘掉了。但是，我是沒有忘記的。

第一次見她，是在韓國人開的旅遊品商店，暑期我在店裡打零工。那是個悶熱的夏日正午，火辣辣的太陽把瀝青馬路都烤軟了，人也曬蔫了。剛剛送走一車亞特蘭大 遊客，南方人可真厲害，三伏天也擋不住他們爆棚的購物熱情。T恤衫一買就是半打，遮陽帽、陽傘、太陽鏡、紀念幣、冰箱磁鐵貼，一股腦兒地往購物籃裡塞，大有風捲殘雲之勢。收銀機嘟嘟嘟響個不停，老闆帕克只顧喜孜孜地埋頭數錢。我是負責打掃戰場的，每次旅遊大巴一走，整個店面就像被洗劫了一般。

這時，走進來一個女人，穿一件橘紅色吊帶裙，寬邊墨鏡，米白色高跟涼鞋，走路像模特兒走貓步，一條馬尾辮在腦後擺來擺去。她直奔到櫃檯前，「嗨，又發財啦，瞧把你美的。」她的英語講得倍兒流利，一聽就是受過專業訓練的那種。

帕克抬起頭，推了推眼鏡，「上完課了？要不要一起去吃午飯？」

「當然了，這還用問。」她把墨鏡摘下來，一雙大眼睛，幽黑如點墨，上嘴唇俏皮地往上翹起，塗了濃濃的玫瑰紅唇膏，冷艷如夢露。她的眼睛轉來轉去，好像在尋找什麼。她定睛看見了我，便翩翩走過來。「欸，你是大陸來的吧？」她的口氣居高臨下，讓人心裡挺不舒服。我說，對，從北京來的。她把手伸過來，「認識一下，我叫蕭莉，蕭條的茉莉。」說完，自己先捂嘴笑了起來。

帕克走過來問：「你們認識？」我說不認識，這是頭一回見面。她往帕克臉上擰了一把，「吃醋啦？什麼都想知道。」帕克攬住她的腰，兩人糾纏著走出了店鋪。店門口停了一輛紅色法拉利跑車，他們鑽進車子。蕭莉坐在駕駛位上，引擎轟鳴，車一溜煙地跑了。

他們剛一走，墨裔老大媽瑪麗婭就湊過來，「知道她是誰嗎？」我搖頭。她把手攏起來，湊近我的耳朵，悄聲說：「老闆的情婦，可厲害啦。」我白了她一眼，「你怎麼知道的？」瑪麗婭撇撇嘴，「天哪，哪個不知道，除了帕克太太。看她開的法拉利跑車了嗎？那是帕克的。她不單幫他管兩家門店，還替他管著T恤衫工廠，我丈夫就在那家廠裡打工。她是正兒八經的二老闆。懂嗎？」我點點頭，難怪呢，原來是一枝帶刺的茉莉花。（一）