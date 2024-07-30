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看見（一五）

李東文

秀蓮因為打人，被帶了去派出所。

秀蓮怎麼會打人？阿勇子紮紮實實吃了一驚。他所了解的秀蓮，脾氣固然急躁、嘴巴異常厲害，但是打人，不太可能。

按摩店老闆本想打車送阿勇去派出所，又怕阿勇看不見吃虧，親自開車送了過去。

阿勇坐在老闆的車內，表面看不出波瀾，內心翻江倒海。前幾天看到的，秀蓮與趙公子的曖昧，令他心中五味雜陳。去到派出所一問，秀蓮打的果然就是趙公子。

之前趙公子欲與秀蓮交朋友，拿個名牌包包做敲門磚。秀蓮本來不想要他的禮物，但想到兒子的學費，起了貪念，就把包包收起，想拿去賣了換錢。因為收了禮物，秀蓮最近這幾天，與他互發資訊玩曖昧。令秀蓮意想不到的是，奢侈品店不收這個包包，說是假貨。於是秀蓮今天上班，找了個機會叫趙公子到會議室，把包包還給他。趙公子嘻皮笑臉，趁著會議室無人，對秀蓮上下其手。秀蓮情急之下，抓起桌上的菸灰缸，砸破了他的頭。那可是個幾斤重的玻璃菸灰缸。

趙公子口口聲聲，要告秀蓮惡意傷人，秀蓮則要告他強姦未遂……阿勇順著聲音，答答、答答，點著導盲竹向著趙公子走去。隨著阿勇一步一步迫近，趙公子明顯感受到了壓迫感，下意識站起來，雙手叉腰，站在阿勇前面。阿勇問他，想打官司還是打一架？趙公子臉露鄙視之色：「一個瞎子還想跟我打架？」話音未落，慘叫一聲蹲在地上。阿勇一腳差點沒踢爆了他的卵蛋。

員警同志們趕緊上來拉架。趙公子潑婦似的，聲嘶力竭，叫嚷著要弄死阿勇，被員警拉住，狠咬員警一口得以脫身，撲向阿勇。（一五）

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