青蘭知道香瑤言出必行。她一定會無私地愛那個孩子，不然她也不會主動提出讓他們父子團圓。可光是純粹的愛是不夠的，在青蘭看來，那就是一個燙手的山芋、是逼近的危機。香瑤無疑是飛蛾撲火，搞不好還會葬送她後半生的幸福。

後來事態的發展，全印證了青蘭的擔心。真是一語成讖，香瑤的婚姻就變了顏色。

十六、七歲的男生，正值青春反叛時期，親生父母都難以管教。突然空降到一個陌生的國度，還被冠了一個洋名──大衛。從小相依為命的母親不在身邊，卻要獨自面對怨恨了一輩子的父親，還有一個怎麼都無法接受的後媽。他怎會消停，乖乖做一個父親眼中期望的兒子。既然這裡是繼母的家，繼母立的規矩就是不從。香瑤這個繼母成了他的假想敵，正好讓他宣洩那青春期無以名狀的躁動和怒火。

香瑤說，開飯啦，他就是裝沒聽見，關著房門不出來。非要在家裡上課的父親放下學生，過來再三溫言相請，才開門出來。

來到飯廳，看到桌上的食物，他快快把自己想吃的食物裝到碗裡，端著飯碗又躲回房間。就因為香瑤跟他說過，吃飯就該好好吃飯，在飯廳裡吃，不能把食物拿到房間裡，他就故意回房間吃。等父親追過來，就跟他鬧。就算回到飯廳，也是又踢椅子又甩門的，沒有好臉色。

如果哪天做父親的不在家，或是沒得閒來叫他吃飯，他即使挨餓，也不出房門，把香瑤的催促看作是空氣。如果香瑤不等他出來，自己先吃了，他就更加有理由在家中借題發揮，讓父親覺得他小孩子被後媽欺負了。（六）