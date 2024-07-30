在南湖的後山上，一片森森翠竹旁，今天，是她安睡在那裡正好一年的時間。這麼重要的日子，要不是房東 提醒，你就完全忘記了。

你不愛她了，所以才忘記。

你還愛她，所以才選擇性忘記。

從後山回到度假屋，你感到一身輕鬆，這趟總算沒有白來。她不在你的生活中出現，原來竟是天人永隔。你覺得你們都該慶幸，她先你一步離開，你把該忘的都忘記，混沌度日，沒有痛苦。

你拿出手機，準備在日曆中備註日程重要提醒。但當你滑到一年後的今日，又想不起來要備註什麼了。

傍晚時分，來了幾個小年輕。他們和你們初次來時一樣的年紀，等待他們的還有大把美好時光。他們穿著比基尼，在湖中好一番嬉戲。

待到夜幕降臨，他們在湖邊沙地上點起篝火，還放起了節奏勁爆的音樂。他們就那麼穿著比基尼，一邊喝啤酒、一邊跟著節拍跳舞。你深受感染，雙腿也抖動起來。

有個女孩注意你很久了，她跑過來拉你，興奮地朝你喊：「大叔，和我們一起跳吧。」

在女孩的熱情邀請下，你加入了進去。他們給你開了瓶啤酒，你給他們發了香菸。就這樣，你們大口喝酒、大口抽菸。你在這群快活的小年輕中間盡情地搖擺著、扭動著。什麼煩惱、憂愁、痛苦，你統統都不在乎。

他們雖然年輕，但很快就敗下陣來，喘著粗氣癱坐在沙地上。你跳了一個又一個，不知疲倦，完全停不下來。

音樂聲中，你聽到他們在竊竊私語。

「他這是怎麼了？明明挺高興的，他怎麼哭了？」

「可能遇上什麼難事了。」

「也可能是觸景生情。」

「他一定很絕望吧？」（全文完）