我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅蘭妮亞拒談暗殺事件 川普：代表她還愛我

黃仁勳、查克伯格對談AI 現場互換皮衣掀高潮

去南湖（全文完）

羊亭

在南湖的後山上，一片森森翠竹旁，今天，是她安睡在那裡正好一年的時間。這麼重要的日子，要不是房東提醒，你就完全忘記了。

你不愛她了，所以才忘記。

你還愛她，所以才選擇性忘記。

從後山回到度假屋，你感到一身輕鬆，這趟總算沒有白來。她不在你的生活中出現，原來竟是天人永隔。你覺得你們都該慶幸，她先你一步離開，你把該忘的都忘記，混沌度日，沒有痛苦。

你拿出手機，準備在日曆中備註日程重要提醒。但當你滑到一年後的今日，又想不起來要備註什麼了。

傍晚時分，來了幾個小年輕。他們和你們初次來時一樣的年紀，等待他們的還有大把美好時光。他們穿著比基尼，在湖中好一番嬉戲。

待到夜幕降臨，他們在湖邊沙地上點起篝火，還放起了節奏勁爆的音樂。他們就那麼穿著比基尼，一邊喝啤酒、一邊跟著節拍跳舞。你深受感染，雙腿也抖動起來。

有個女孩注意你很久了，她跑過來拉你，興奮地朝你喊：「大叔，和我們一起跳吧。」

在女孩的熱情邀請下，你加入了進去。他們給你開了瓶啤酒，你給他們發了香菸。就這樣，你們大口喝酒、大口抽菸。你在這群快活的小年輕中間盡情地搖擺著、扭動著。什麼煩惱、憂愁、痛苦，你統統都不在乎。

他們雖然年輕，但很快就敗下陣來，喘著粗氣癱坐在沙地上。你跳了一個又一個，不知疲倦，完全停不下來。

音樂聲中，你聽到他們在竊竊私語。

「他這是怎麼了？明明挺高興的，他怎麼哭了？」

「可能遇上什麼難事了。」

「也可能是觸景生情。」

「他一定很絕望吧？」（全文完）

房東

上一則

美容保養品抓住數位商機 張雅婷把消費者變推廣者

下一則

祖孫合作功課

延伸閱讀

去南湖（九）

去南湖（九）
去南湖（八）

去南湖（八）
去南湖（七）

去南湖（七）
去南湖（六）

去南湖（六）

熱門新聞

圖∕黛安

請妳嫁給我先生（下）

2024-07-22 02:02
圖∕倩華

保姆張姐（上）

2024-07-27 02:02

在台北吃飯

2024-07-28 02:01
圖∕倩華

保姆張姐（下）

2024-07-28 02:02

計畫趕不上變化

2024-07-24 02:00

坦然的心安

2024-07-23 02:00

超人氣

更多 >
這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡
小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人

小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人
巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國

巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國
小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　
年紀漸長 吃這「健康」食物要小心

年紀漸長 吃這「健康」食物要小心