下嫁的女人為什麼不幸福？（三）

圖／趙梅英

看到小劉太太離開他們，去追那兩個到處亂跑的孩子，梅曉臉上的笑容一下子不見了，目光炯炯，直逼對方：「小劉啊，你看我們家老夏也是糊塗了，還說蘇珊也太瘋了，才喝了幾杯酒，就醉醺醺地拉他跳舞。他哪兒是跳舞的人嘛，踩不著點兒，就盡踩人家腳了。」小劉一聽，忙看了一眼旁邊站著的夏朝，說：「啊，老夏你什麼都跟太太說啦？其實就跳了兩個曲子。那麼多人，根本轉不開身。」

小劉太太一手牽著一個孩子回來了。梅曉拉了一下站在那裡發愣的夏朝，客氣地說：「我們到那邊拿點豆芽。再見啊。」

買完東西回家的路上，梅曉一言不發，臉上一副「山雨欲來風滿樓」的神情。夏朝知道，一場暴風雨正在她的腦中醞釀，接下來任何一秒鐘，黃豆大的雨點就會從天而降。

「其實，就跳了會兒舞，光坐那兒看電視了。啤酒還忒貴。」夏朝偷偷瞄了一眼坐在副駕駛位上的梅曉，故作輕鬆地說。

「春宵一刻值千金嘛。」

「這都哪兒跟哪兒啊。梅曉你別胡思亂想，好不好？」

「你做都做了，還用我去想嗎？你真的在乎我怎麼想嗎？」梅曉由旁敲側擊，變成正面交鋒了。

「我做什麼啦，我？我X！不就跟別的女人跳會兒舞嗎，有什麼呀！」

「是沒什麼。姓夏的，算我小瞧你了。不過我再提醒你一遍，我這人最見不得那些偷雞摸狗的爛事兒。想嘗嘗婚外戀什麼滋味是吧，可以。先跟我離了。愛找誰找誰，跟我沒關係。」梅曉從手提包裡翻出那本《資治通鑑》，低頭看了起來，再也說一句話。

「你別拿離婚嚇唬我，我一個男人怕什麼。今兒離了，明兒立馬大姑娘擠破門。我不走這一步是為你著想，你想想，再漂亮的女人，一過四十，也是昨日黃花了，不漂亮的女人更掉價。跟我離了，你到哪兒找我這麼精神的帥哥？」夏朝被自己的幽默逗樂了，「噗哧」一聲笑了起來。轉頭看看梅曉絲毫不為所動，依然面無表情地低頭看書。

下了車，梅曉拔腿就走。夏朝鎖了車，拎上剛才採購的幾大包食品，緊跑幾步追上她，嘻皮笑臉地說：「梅曉，你這又是何必呢！我這人耳根子軟，你也不是不知道。那天小劉那麼拉我去，我要再不答應，以後這朋友就沒法兒做了。我沒跟你說實話，不也是怕你不高興嘛。就不行偶爾犯個小錯誤啦。」

梅曉就像沒聽見他的話，從手提包裡取出鑰匙，開了門。等她從洗手間出來，已經換下了出門穿的連衣裙，套上肥大的白色T恤和全棉的黑色緊身褲。梅曉皮膚白皙，又偏愛白色的衣服，既素雅又乾淨。她把齊肩的短髮用橡皮筋攏在後面，自己泡了壺茶，半躺到客廳的沙發上，繼續看書。

夏朝把買來的東西放進冰箱。一看鐘，十一點半了。趕緊洗了幾棵上海青，把水燒上，準備煮麵條。梅曉現在跟肉結了仇，他也快成了素食主義者。最近，梅曉突然對全麥食品感興趣了，家裡的麵條全換成了黑裡叭嘰的全麥麵。盛在碗裡，活像憶苦飯。有一次她居然用沒去盡殼的糙米煮飯，吃得直拉嗓子，夏朝強烈抗議之下才改回來。

不一會兒，飯做好了。兩碗荷包蛋麵條、一盤香菇炒青菜。夏朝像餐館跑堂似地拖長了音調叫了一聲，梅曉居然就來了。「只要還在一個桌上吃飯，這家就散不了。

看來，梅曉原諒我了。夏朝鬆了一口氣。吃飯的時候，梅曉雖然沒說話，臉上的神態明顯有所緩和。

他們這種若即若離的關係維持了快一個星期，就發生了前面的「殺人未遂」事件。同一屋簷下的兩個人開始分居。家裡的客房，自兒子去外地讀大學就一直空著，現在派上了用場。兩人每天各吃各的、各睡各的，不對視、不交談，把彼此當空氣。梅曉大部分時間待在書房，夏朝主要在客廳看電視、刷手機。廚房共用，吃飯時間自然錯開，少有的安靜祥和。

夏朝手上的那把菜刀讓梅曉看到了自己的處境，她不得不認真思考他們的關係。乳燕已離巢，巢裡的兩隻老燕還有必要綑綁在一起嗎？

據說人老了之後，男人因為自理能力差遭女人嫌棄。有位博學儒雅、收入頗高的男士，老伴去世後向保母求婚竟然被拒，理由是：現在我伺候你，每月還能拿幾千塊工資。跟你結婚，做同樣的活兒卻分文不取，我傻呀。

從這個角度看，今後的幾十年，夏朝的主要作用就是提供情緒價值了。如果他提供的是情緒毒素呢？金星在脫口秀節目裡，談到有些男孩自身條件不好，還不能善待女生時，引用《非誠勿擾》女嘉賓「寧在寶馬裡哭，也不在自行車上笑」的「名言」說：你都讓她坐自行車了，你還讓她哭。夏朝就是讓她坐在自行車上哭的男生。（三）