秀蓮說，如果又是讓兒子轉學，那就別說了。說完，注意力又轉回到那該死的手機上，飛快地打字。不知那邊的什麼人，聊得這麼起勁！阿勇有點惱火，側頭靠在秀蓮的肩上，偷看秀蓮說話：

「寶貝，今天怎麼不用我送的包包？」

「忘記了。」

「明天中午一起吃飯咯？」

「中午不睡一會，下午上班好睏。」

「辦公室睡得不舒服，我帶你去個舒服點的地方睡覺唄。」

「不要。」

「乍啦？難道你不想理我了嗎？我保證比你那瞎子老公厲害一萬倍。」

「滾！」

「親愛的……」

「懶得理你──我要去洗碗了。」

阿勇腦袋「嗡」的響了一下，炸了，很想奪下秀蓮的手機砸碎。秀蓮的聊天對象的是趙公子。好不容易，阿勇控制住了自己的呼吸，身體一點一點離開秀蓮。站起來，慢慢來到門口，戴上新買的眼鏡，取了導盲竹，「答答、答答」，竹杖輕擊著瓷磚，出門而去。

他走出社區，來到附近一個小公園，坐在石椅上。他一直坐著沒有動，像石頭雕塑。夜晚的公園，蚊子不計其數，他的脖子、手背、臉，裸露在外的皮膚被叮出來很多個包包。

接下來的幾天，他照常上班，扮演著盲人的角色，欺騙了所有人。

幾天之後，他決定跟秀蓮更好地聊一次：

「對不起了啊，秀蓮，拖累了你，我很內疚。這大半年來，我每天都過得膽顫心驚，每天都如履薄冰，怕你嫌棄我、怕你離開我。謝謝你沒有嫌棄我、沒有離開我。現在我的眼睛沒事了，你放心吧，以後我會好好做事，不讓你再吃一點苦……」

他在心中過了很多遍腹稿，準備今晚早點下班回去跟秀蓮講。然而到了下午，一個陌生號碼打來的電話，讓他提前見到了秀蓮。（一四）