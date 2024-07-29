青蘭知道香瑤功不可沒，是她一力支撐著徐先生的追求，為他的熱愛無條件付出，給他的事業掃清障礙。可以說，是香瑤成就了他音樂事業的第二春。

徐先生在交響樂 團上班了，香瑤時不時得到音樂會的福利 票。她總是記得青蘭的兩個兒子在學弦樂，常常關照她。於是，周末的晚上，青蘭一家盛裝出席音樂會，在音樂中度過一個一個愉悅的晚上。最開心的是，可以看見舞台上熟悉的面孔，還可以在幕間休息的時候，和香瑤聊天。孩子們都喜歡她。

在香瑤的影響下，徐先生受洗成為基督徒，開始在教會音樂侍奉，給唱詩班伴奏。青蘭很為香瑤高興，夫妻志同道合、雙向奔赴的婚姻才是最美的。

香瑤還說，她準備替徐先生申請他在國內的兒子來美。那是徐先生和前妻的兒子，離異之後一直跟著媽媽生活。聽說，前妻一直不讓徐先生見兒子，而且她娘家的人總在孩子面前黑他的生父。徐先生和兒子的關係不是陌生，而是惡劣。但畢竟是骨血相連，徐先生非常非常想念兒子。在美國站穩了腳跟，這種思念變得越發不可收拾。

善解人意的香瑤自己沒有一兒半女，卻是母愛氾濫，她想成全徐先生父子。

「你真是偉大！你明白這是多大的挑戰嗎？」青蘭不無擔心地說。「這個兒子一定是個問題少年，沒在父母雙全的家庭中長大。他來了，他們父子處得來嗎？還有你，人家都說繼母難當啊。」其實，她沒敢說得太直白，青蘭最深的擔憂是孩子的麻煩會殃及香瑤的婚姻。

「那沒問題的，我一定對他好，視如己出。反正我也沒孩子，也不會有。不存在偏心的事。」香瑤很篤定地說。（五）