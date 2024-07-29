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賀錦麗拚提名 也讓美國人再次關注多元族裔身分

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去南湖（二○）

羊亭

你是被敲門聲驚醒的。你打開門，房東喘著粗氣，一臉不安。她說：「你怎麼還在睡？」

你看了看時間，居然已過正午。

你打了個哈欠：「有什麼事嗎？」

「你不去後山嗎？今天是周年忌，難道你忘了？」她的眼睛瞪得很大，眼袋更重了，「不然你來南湖幹麼？看風景嗎？」

突然之間，你的腦袋嗡嗡作響，許多場景開始像剪影般閃現。

確診阿茲海默病後，妻子頻繁和你出入各種醫院，不但沒什麼效果，情況還一天天變得更糟。你們仍然會為一些小事爭吵，但她不再干涉你的喜好，相反，她希望你能靠想像和虛構緩解病症。她也不再咄咄逼人，現實已經夠殘酷了，沒必要雪上加霜。她總是眼圈通紅、憔悴不堪，常常一個人發呆。有時你甚至懷疑，生病的不是你，而是她。不知她從哪兒聽來的偏方，非拉著你去上百公里外的小鎮看中醫。就是在那裡，她比你慢一步到馬路對面等車，剛衝出半個嬌小的身體，迎面飛馳而來一輛貨車。她被拋出好幾米遠，卻意識清醒，好像什麼事也沒有，還嘗試著坐起來。

你也以為沒什麼事，救護車上，還和她聊起一些不著邊際的事。你緊握住她的手，她的體溫越來越低、她的聲音越來越弱。

她說：「你不會忘記我吧？」

你說：「說不準，阿茲海默病嘛，老年癡呆嘛，誰能保證這病會好。」

她無力地笑笑：「還是忘了我吧，忘得一乾二淨好了。」

「那到底忘不忘？」

「你可以忘記我、忘記你自己，但不要忘記南湖。」

「我會記住南湖，記住你。」

「帶我去南湖吧……」

你答應了她，帶她去了南湖。（二○）

房東

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