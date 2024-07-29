下嫁的女人為什麼不幸福？（二）

圖／趙梅英

夏朝做的蝦仁比較費功夫。他從不買袋裝蝦仁，而是買大號的無頭蝦，後自己一隻一隻剝去殼，炒出來的蝦肉很鮮嫩，不散爛。

兩人早早吃了晚飯。看到梅曉進了書房，他追過去說：小劉約我去他家打牌，你去不去？梅曉回頭看了他一眼，奇怪地說：我從來不玩撲克，你不知道嗎？自己去吧。晚上早點回來。

當時他沒想到，事情壞就壞在這個藉口上。晚上十二點，夏朝還沒回來，梅曉打電話去小劉家。小劉當然不在家，他太太說：我家老公根本就不喜歡打撲克。他跟我說，去你家找夏朝喝酒了。梅曉一聽，差點沒氣暈過去。小劉太太下面說的話，更讓梅曉氣得七竅生煙：「其實我都知道，他們肯定去酒吧了，而且肯定又帶了蘇珊。」

「蘇珊是誰？」梅曉問。

「蘇珊跟我老公在一家公司上班，先生是個加拿大 人。她就是欺負洋老公不懂中文，經常在外面浪。等我家小劉回來，我得問問他。要是他又跟這個爛女人攪在一起，下次我也不讓他去了。」顯然，小劉的太太也是一肚子苦水。只是自己靠人養活，說話不硬，只好忍氣吞聲。

這完全出乎梅曉的意料之外。她本來以為夏朝酒喝高了，忘了按時回家。把夏朝訓練成循規守矩的顧家男人，是她結婚二十多年來的「希望工程」。雖然收效甚微，卻沒想到他會變本加厲。她氣得渾身發抖，放下電話好一會兒，還不知道該幹什麼。「我倒要看看他怎麼自圓其說。」那天，梅曉一改準點睡覺的習慣，一直等到夏朝回來。夏朝滿嘴酒氣地打開房門的時候，已是半夜兩點鐘了。梅曉正坐在客廳裡等他，手上捧著本《資治通鑑》。看到梅曉還沒睡，夏朝愣了一下。

「怎麼這麼晚才回來？」梅曉強壓住心裡直往上竄的怒火，柔聲問道。

「哥兒們聊得開心了，都不想回家。好久沒這麼盡興了。」夏朝裝無辜。

「可小劉太太說小劉跟她講，到咱家喝酒來了，還問我怎麼這麼晚了還不回去。你們沒在小劉家打牌嗎？」

「啊？我們在小劉家集合，完了有人提議去小朱家看世界杯開幕式，我們就去了小朱家。」

「夏朝啊夏朝，你真是年齡越大越出息了，居然學會撒謊了。說，你到底去什麼地方了？跟誰一起？」梅曉的耐性用完，聲調高了起來。

「就是去小朱家看世界杯開幕式了，不信你給小朱打電話。」可能覺得改口更可疑，夏朝選擇頑抗到底。

「什麼小豬、小羊的。我今天就要聽你告訴我，去哪兒了、和誰在一起。」

「跟你說了，去小朱家了，一起去的還有小張。睡覺、睡覺，你不睏我還睏呢。」藉著酒力，夏朝一副「我是流氓我怕誰」的架式。

「好，姓夏的，算你有種。不過你最好記住，謊言都有被戳穿的時候。你會為今天的行為付出代價的。」跟一個半醉的人沒法論理，更何況潛意識裡，她希望夏朝說的是真話，小劉太太猜錯了。梅曉平生最痛恨的是謊言和欺騙。撒謊是一種欺騙行為，是人格缺陷。對方對你撒謊，某種程度上，已經低估了你的智商。

那天晚上，梅曉一夜沒闔眼。聽著身邊夏朝均勻的呼吸，看他四腳朝天，輕聲打著香甜的呼嚕，梅曉覺得她真的是在用別人的錯誤懲罰自己。她沒打電話去小劉或小朱那裡求證，這點面子她還是給的。做為家中比較強勢的一方，她自認為對夏朝要求並不高。北京的男孩子大多不思進取，這些年，別的女人逼著男人去掙得富貴榮華，她從未要求過夏朝。她在銀行為夏朝開了一個戶頭，他掙的錢悉數存入他自己的戶頭。家庭開支，除了房屋保險 和汽車保險從夏朝戶頭上扣，其他都由她支付。夏朝因此手頭闊綽，從不缺菸酒錢。社會地位、錢，她都可以自己掙，對夏朝，她的底線就是忠實於婚姻。夏朝這次踩了她的紅線，她實在說服不了自己不在乎。

第二天，夏朝和梅曉一起去中國店買菜，正碰上小劉和老婆帶著他們四歲的女兒和兩歲的兒子，也在採購。梅曉見了他們，眉毛一揚，生出一計。她微笑著上前打招呼：「嘿，小劉，你們昨天在酒吧是不是玩得特開心，連時間都忘了。搞到那麼晚才回來，我一直擔心別出什麼事呢。」說著，意味深長地跟小劉太太交換了一下眼神。

小劉思想沒準備，隨口答道：「也真奇怪，昨天酒吧那麼多人，弄得我們六個差點連坐的地方都沒有。」

梅曉接口說：「呵，你們去了六個哪，難怪樂不思蜀。都有誰啊？」

小劉意識到說漏了嘴，趕緊看了一眼他太太，改口說，是小張帶了幾個他的哥兒們，起鬨去那兒看世界杯。（二）