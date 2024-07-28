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香瑤的救贖（四）

鶴望藍

場面還算融洽，一曲終了，眾人回到桌上的美食。謝飯禱告之後，紛紛落坐。香瑤是虔誠的基督徒，影響了青蘭，也帶徐先生進入教會。也許真是因為如此，徐先生少了些桀驁不羈的自負，變得平和接地氣了吧。

席間，徐先生少有的隨和，和香瑤大談烹調的樂趣。夫妻唱和，盡顯恩愛。沒想到，徐先生除了是音樂家之外，還有住家男人的一面。而香瑤，一慣的悉心裝扮，那天穿著一件橘紅的洋裝，輕盈雅致，顯得青春靚麗，不輸青蘭這些後輩。本來嘛，香瑤一向心態年輕，所以才會和青蘭成為朋友。

看著眼前這和諧的畫面，青蘭的心安穩了。

暑假結束之前，青蘭換了工作。為了方便通勤和孩子上學，他們搬家了，從城東搬到城西。青蘭為大兒子新請了一位小提琴老師，是城中交響樂團的提琴手。最主要還是去老師家裡上課不遠，非常方便。小兒子也到了學琴的年齡，聽了香瑤的一句無心之言，讓小兒子去學大提琴。這樣，他們兩兄弟將來可以自組二重奏啦。

小提琴、大提琴，還有鋼琴，這一來，青蘭忙得不可開交。兒子也不在徐先生那裡上課了，和香瑤少了聯繫。只在忙碌中想起，還有這樣一位多年的朋友在同一個城市，心感欣慰。

一天，大兒子的小提琴老師說，他們樂團新來了一個中國人。開始青蘭沒聽清楚老師那繞口的中文字發音，過了一會才反應過來，那不是徐先生嗎？他終是如願以償考到本市的交響樂團了。估計他的身分也辦下來了吧，不然樂團不會聘請無合法身分的外國人的。可以想像，徐先生從此意氣風發地奔走在圓夢的路上。（四）

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