房東 招呼你和她一起吃，她說家人都去山那邊了，就她還留在南湖。她固執地認為，南湖還會重現往日的繁榮。你點了支菸，抽一口便放下了，讓它在菸灰缸裡靜靜地燃燒。青煙裊裊，像世事流轉，悄無聲息。

她說：「那間客房不錯吧？既寬敞，又見山見水。你們第一次來，我就給你們推薦的那間，後來你們每次來都住那。以前旺季，別人出高價要住，我也不一定同意。我就想，要是你們來，房子裡卻住了別人，我還真不知道安排哪間給你們合適。好房子要讓懂的人住它才有意義，是吧？」

發自內心也好，虛情假意也罷，她的話讓你挺感動。你說：「該把它讓給更適合的人，以後我可能不怎麼來了。我的記憶越來越差，這次來，也費了好大一番工夫。」

她點了點頭，她的眼睛居然紅紅的，似乎有淚水要滑落下來。但是她克制著，埋頭去扒碗裡的飯。

夜裡你很晚才睡。你一直在努力回憶，可心裡越是迫切，越是什麼也想不起來。你吃了平時雙倍的藥，仍然無濟於事。你後悔先前顧慮太多，沒有從房東那裡打聽點有價值的資訊，你不想這一趟無功而返。你來到走廊上，盡頭的掛鐘顯示凌晨三點一刻，太晚了，明天一早問也不遲。你回到房間，拿出便利貼，思來想去，卻忘了要記下什麼。你抽了支菸，最後你放棄了。

你好像又夢到了男孩和女孩，夢到了你們在南湖享受過的美好時光。好像還夢到了妻子，這回沒有爭吵，她臉上的表情也不再是乾巴巴的。她眼裡噙滿淚水，依依不捨，萬般遺憾。這些夢境不成體系，一閃而過，混亂不堪，也不知道究竟是夢，還是你潛意識中想起了什麼。（一九）