下嫁的女人為什麼不幸福？（一）

圖／趙梅英

世上哪有什麼「下嫁」？圍城中的女人，要把日子過下去，都得低到塵埃裡，哪怕你是公主。悟到這個道理，梅曉已困在城裡二十多年，南牆撞得遍體鱗傷，還差點把命都丟了。

那天是周末，因為剛吵過一架，她和夏朝都小心翼翼地試圖修復裂痕。下午準備包餃子 的時候，發現醋沒了，夏朝說「我去買」。在外面轉了一大圈回來，進門的時候，他特意誇張地叫了聲：梅子，我回來了。梅曉鐵青著臉，冷笑道：買瓶醋用了三小時，這次又去誰那兒看足球 啦？

夏朝也火了，我去小張的洗衣店待了會兒，又去老關的餐館聊了會兒天。怎麼？不能去嗎？梅曉「嘩」的一聲把筷子扔進盆裡，說：去、去，儘管去。別說去你酒肉朋友那裡，就是去酒吧瀟灑，我又能有什麼法子？只是別拿張三李四的來搪塞我。我還沒老眼昏花呢，犯不著你來誑我。真是男人，就敢做敢當，帶個把女人去酒吧算什麼，興致來了妓院也逛得。怕就怕那事情做都做了，還遮遮掩掩地說是去看什麼足球賽……

只聽「咚」的一聲，盛著餃子餡的塑料盆被夏朝抓起來反扣到地上。「你侮辱我！」他衝過去一把操起菜刀，叫道：我他媽殺了你，反正我也不想活了。另一隻手一呼啦，把桌子上的茶杯和飯碗全撸到地上。廚房的地上頓時散滿了玻璃和陶瓷碎片，一片狼藉。

梅曉抬起頭，有點驚恐地看著夏朝被憤怒扭曲的臉，一動不動。在她的注視下，夏朝舉刀的手慢慢放下來，嘴上還在嚷嚷：「我去朋友那裡都不行嗎？我他媽這點自由都沒有啦？」

「姓夏的，你還講不講道理啊！我什麼時候說過，你不能去朋友那裡啦？我只是對你是不是真的去你說的地方表示懷疑。」梅曉站起身，逕直走出了廚房。

事後夏朝想過，那天自己為什麼發那麼大的火。是因為梅曉冤枉他了，還是因為她把酒吧和妓院相提並論，觸怒了他？但是，她就沒有責任嗎？她說話那麼刻薄，哪個男人能受得了？

梅曉耿耿於懷的那件事，可說是他的第一次出軌，如果這算作「出軌」的話。事件發起人是小劉。小劉活得比他灑脫得多，他憑著復旦大學的碩士文憑和在國內四年的計算機工作經驗，直接移民來加拿大 。來了以後，一天工沒打，就在福特汽車謀到差事。老婆是廣東人，對他言聽計從，剛來就懷上了老二。生了孩子，就更沒理由出去工作了，在家專心伺候孩子和老公。自從在朋友聚會上遇見他，夏朝突然對現在的生活生出幾分不滿足。小劉除了不必每天準時回家，晚上還常常去泡吧。就是這個奢侈的習慣，讓夏朝覺出了自己與小劉之間近乎代溝的差距。這種莫名的失落引發了他類似「廉頗老矣」的傷感。所以那天在朋友家，小劉說帶他去酒吧「見識見識」時，他想都沒想，就一口答應了。

那是他第一次去真實意義上的酒吧。來加拿大後的第一個情人節，梅曉帶他去過大學附近的酒吧，但那次，他除了眼前的梅曉，其他什麼都沒注意。他們坐在高高的吧凳上，喝了一杯啤酒，就手拉手出了那個燈光昏暗、嘈雜、紛亂的地方。之後很多年，兩人再也沒有回到曾擁有過他們第一個情人節的酒吧。這個參雜了太多放縱與曖昧的地方，與梅曉崇尚的那種唯美、節制、健康的生活方式，相去太遠了。而酒吧那三倍於常規的價格也讓夏朝望而卻步。

那時梅曉還是一個靠微薄的獎學金過活的窮學生，辦陪讀來加的夏朝在中餐館洗碗，工資是每小時六加元。後來生活條件好了，他們終於也能像大多數的加拿大人一樣，每年騰出一段時間出去度假。夏天去湖邊或森林露營，冬天去山裡滑雪。只是有意無意的，酒吧，從他們的生活中徹底消失了。

當三十出頭的小劉提到酒吧時，夏朝心裡一動。他想起了那次和梅曉去酒吧的情景，朦朧的燈光下，梅曉謎一般的笑容。他甚至想，梅曉對酒吧反感，實在沒有道理，她在酒吧裡比平時動人多了，也親切得多。偏紅色調的燈光在她略顯蒼白的臉上抹了一縷紅暈，線條過於分明的臉部輪廓也變得柔和了，看上去更像鄰家害羞的小妹妹。

「帶不帶老婆？」他問。

「去這種地方還帶老婆？別開玩笑了。」看到小劉臉上曖昧的壞笑，他的心又動了一下。這是一種獵奇探險時特有的神秘刺激，好久沒有這種感覺了。

終於到了周末，夏朝從下午就開始準備晚餐。他做了梅曉愛吃的菜花炒蝦仁、蒜蓉西洋菜，還做了一個西紅柿雞蛋湯。（一）