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桃機旅客飆罵等不到行李 華航地勤人員下跪道歉

百元美鈔「序號驚奇巧合」 可值高價5520元

看見（一二）

李東文

沒有，他們夫妻二人沒有出手這麼闊綽的朋友。親戚就更不用說了，都是些手停口停的小老百姓。

他的肚子又餓了，去廚房煮掛麵。臥兩個雞蛋、一根火腿腸、幾顆牛肉丸、幾條青菜。一點一點地弄，像在舉行一個重要的儀式。

他吃飽了，心滿意足。有睏意侵擾，卻不捨得睡，決定出門走一圈。出門前看到鞋櫃上摺疊起來小丑魚一樣的導盲竹，拿在手中，順手又戴上旁邊的墨鏡──顏色太深，視力頓時失去了一大半。

電梯門打開，裡面的人一看是他，伸手壓住門邊，以防止他進去時被門夾到。謝謝！他說。然後才想起，人家還不知道他已經復明了。趕緊伸手摸著電梯門，慢慢走進去，又把手中的導盲竹一抖，「啪」的一聲變長，輕輕敲在地上，答答兩聲響。完美，又再變身成為盲人啦。

大樓外面，就算戴著超深顏色的墨鏡也感覺得到，陽光異常猛烈。空氣中充滿了盛夏時節的豐饒，大樹在陽光下泛著深綠色的反光，成千上萬隻知了躲在人們看不到的枝葉之間深情鳴唱。微風徐徐，光斑與陰影在水泥地上隨風搖曳。吹到臉上的風熱得出奇，像經過了爐火的烘烤。抬腳慢慢向前走，不真實，感覺太不真實了，路面似乎比想像的高一點，每邁出去一步都得小心翼翼。手中的竹杖一左一右敲擊著，引導著他走向前方，以盲人的方式，以盲人的速度。

來到社區門外，站在盲人專用通道上，感受由腳底傳至大腦的凹凸感。馬路邊上，他挺直腰板站穩，望向前面公路來來往往的汽車。腦袋不敢隨便轉動，怕人家識破他在裝盲。（一二）

雞蛋

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