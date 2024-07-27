我看見很多人面帶微笑的同時流著眼淚，我相信這淚水裡沒有悲哀，只有感慨和感動。

我站在草坪上，耳邊傳來安妮塔對朋友說話的聲音：「人來到地球上不過是暫時的寄居，每個人終究要離開棲息地，回歸天國的，這是無法改變的自然規律。」

她神態安詳、語氣溫婉，卻心聲高揚，感動人心。

陽光下，彩色的氣球 格外鮮艷，人們的淚光和香檳酒相互輝映，祝福的聲音此起彼伏。這一切糅雜成了一種獨特的氣氛，一個別開生面的生命慶典。

此刻，我淚眼朦朧，眼前的安妮塔突然幻化成六年前在康復醫院的她，安妮塔撲向我，向我求救的目光又閃現在我的眼前；為了讓老霍夫曼多活幾年，她恨不得拚命。如今，安妮塔毅然決然決定進入臨終關懷，無痛苦地離開這個世界。

抬頭仰望天空，遠處的雲朵正漫遊到我們的頭頂，宛如千萬朵白玫瑰在為生命慶典綻放，又如一條條白手帕同時揮舞，向安妮塔致意。

中午，我回到家裡，坐在書房的椅子上，心情久久不能平靜。身為醫護人員，生生死死我見得太多了，今天安妮塔卻帶給我心靈的震撼！我深思了很久，眼前總是出現安妮塔坐在輪椅上，面帶微笑請鄰居和朋友參加她的葬禮的情景。這些不得不使我思考人生，思考生命的短暫與意義。

那晚，我和老趙走出家門，站在路燈下靜靜望著安妮塔臥室的窗口，心中肅然起敬。不經意間，我突然發現，目及所處，不少鄰居和我們一樣站在家門外，默默地向安妮塔告別。

五天後，我們參加了安妮塔的葬禮。我想，在天國的安妮塔一定與老霍夫曼相遇了。（全文完）