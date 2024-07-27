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這話聽著有點嚇人。青蘭望向香瑤，她看著很平靜，似乎剛才講出的這句話，沒有引起她情緒上的任何波瀾。她是見怪不怪，還是馭夫有術？

可以預見，香瑤的婚姻亮起紅燈。最後兩次從台北回來，香瑤不斷重複念著：「不能改變現實，就改變自己的心態吧。」像是說給青蘭聽，也像在給自己打氣。青蘭知道，她在努力挽救自己的婚姻。

一天，她對青蘭說：「我找了律師朋友，起草了離婚協議。我跟我先生說了，我們沒有孩子，也沒怎麼在一起生活，沒有財產糾葛的問題，就好聚好散吧。」

他們簽完字，和平分手了。香瑤搬回美國長住，博士論文答辯後，順利地找到一份工作，過起上班族的生活。與此同時，青蘭的兒子出生了，日子變得忙碌，告訴香瑤再去學校請個學生來家裡吧，她再不能幫香瑤了。可是，香瑤也沒有再找人來家裡的意思。

請辭的時候，香瑤似乎也很感慨，「你還年輕，才二十四歲……」

青蘭微笑著糾正香瑤，二十四歲是她們相識的那一年。誰都沒有留意，她們在不知不覺中結成了忘年之交。

時光流轉，青蘭的第二個兒子也出生了，香瑤來看月子裡的青蘭。現在她們的聯繫多半是社區的活動，香瑤仍是那個熱心的組織者，青蘭則帶著一家大小來參與。兒子的生日派對，青蘭也必邀請香瑤這個乾媽。

大兒子七歲那天，香瑤沒能來參加生日派對。香瑤知道青蘭的大兒子開始學鋼琴了，就在電話裡說，請青蘭帶兒子們來家裡，她買了個新鋼琴，讓孩子過來彈琴，順便和青蘭敘敘舊。

回到那個熟悉不過的大房子，青蘭自然是放鬆和隨意的，卻在客廳裡遇見了一位沉默少言的陌生人。香瑤介紹說，徐先生是上海的一位提琴家，曾是上海交響樂 團的第一小提琴。

大兒子在香瑤的鋼琴上彈了兩首簡單的曲子，跑去花園看蜂鳥。青蘭和香瑤顧著聊天，眼睛沒忘了盯著男孩子的身影。一直聊到精力充沛的孩子們不耐煩了，只好匆忙道別。

回家之後，青蘭跟先生提到香瑤家那位陌生的提琴家，先生道：「為什麼不請他教我們兒子小提琴？」小時候，先生也拉過小提琴，只是後來沒能繼續學下去。

青蘭想想，第二天就打電話給香瑤。香瑤當即替徐先生答應了下來，還敲定了上課的時候和地點。第一堂課就安排在香瑤家。

原來這位大音樂家徐先生，跟最初來美國的青蘭差不多，或者說比當初青蘭的境遇更不堪。他在參加一次出國演出之後，留下來尋找機遇。一年多了，工作機會沒找著，身分轉換又不成功，在美國的簽證 就要到期了，教學生的收入又很微薄。可謂是走到了窮途末路。惜才的香瑤又動了惻隱之心，有意要幫助落難的徐先生。

收徒的過程非常順利。在香瑤家上了兩堂課之後，青蘭就順理成章地把兒子帶到徐先生租住的公寓裡上課，總不能老是打攪香瑤嘛。可在徐老師的小公寓裡，青蘭總會和香瑤不期而遇。青蘭自然很開心，感覺香瑤對徐先生關懷備至，是這裡的常客。

漸漸的，青蘭感覺到香瑤在徐先生這裡，像是換了一個人似的，可又琢磨不出來是哪兒不同了。

暑假來臨，青蘭一家人去夏威夷 度假，然後回國看望孩子的祖父母，大兒子的提琴課自然就停了。回來之後，青蘭正在考慮什麼時候再讓兒子去上課，香瑤的電話打來了。

「我有一個好消息要告訴你……」

「你是不是要結婚了？」第一次，青蘭打斷香瑤的話，脫口而出。就在那一刻，青蘭電光石火般地想明白了一件事，明白了香瑤在徐先生面前的異樣，明白了那就是一個女人在熱戀中的神情。

「……你怎麼知道的？」香瑤詫異地問。

這回讓青蘭不知道怎麼回答了。總不能說「你那嬌羞的眼神出賣了你」。青蘭趕忙恭喜香瑤，把話題岔開。儘管，她還是很困惑，香瑤竟然會對徐先生動情。看得出香瑤是真心在愛，那不同於憐憫和施捨，是心動的感覺。徐先生呢？他動真情了嗎？他別無選擇吧。深陷困境的他，無論是真心還是假意，都是無法拒絕香瑤。一旦結婚，他就可以留在美國，身分不再是問題，他的才華將得以施展，經濟也不成問題了。他的一切煩惱都將迎刃而解啦！

還有，他們年齡相去甚遠呀。這時的香瑤已年過半百，徐先生和青蘭年紀相仿，差了個十幾年。老妻少夫，他們會幸福嗎？

香瑤呀香瑤，總是這麼特立獨行，這次可謂是驚世駭俗，青蘭不禁在放下電話的同時陷入沉思。

他們沒有舉行婚禮。登記結婚之後，請三家朋友包括青蘭他們，來家裡聚會。這時，徐先生已搬進香瑤家，香瑤還給他買了價值不菲的限量版小提琴，支持他去考本市交響樂團的空缺。

「他那把琴呀，可貴了，可以買一棟房子。」香瑤在人前不無嗔怪地炫耀著，聽得大家一愣一愣的。

然後，又招呼青蘭的大兒子和老師二重奏一曲。其實，青蘭的兒子才剛剛啟蒙，還拉不成曲呢，就是個陪襯。青蘭暗暗捏著一把汗，真怕老師不高興。（三）