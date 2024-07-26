他突然意識到，眼睛復明了，在毫無徵兆的情況下。失明與復明，都來得莫名其妙，像個奇蹟，讓人措手不及。

體溫也正常了，除了身體有一點虛，沒有別的不適感。

他在浴室的鏡子看見一位滿臉鬍渣的中年大叔，略胖。

他打電話給秀蓮，想告訴她奇蹟已經發生。秀蓮一接電話大聲喊：「你有什麼事？不是十萬火急的事情，不要來找我，我都快忙瘋了啊。」他被噎了一下，說沒事、沒事，我只是想聽聽你的聲音。

他在浴室的鏡前站了很久。不敢揉眼睛，怕重新揉瞎了自己的眼睛。

他在進門的鞋櫃上，看到每天使用的可伸縮導盲竹，和旁邊秀蓮買給他的墨鏡。顏色太深了，明眼人戴都會變成半個瞎子。

他去到陽台，遙望遠處的風景，低頭看遠遠近近，一個接著一個的樹冠。小鳥們嘰嘰喳喳叫個不停，好像大家都吃到了可口的蟲子那麼興奮。

他回到主臥，坐在床上，看到床單上自己留下的汗印，拆下拿去洗衣機洗了，換上乾淨的。再去到兒子的房間，衣櫃中掛著幾套漂亮的校服。手感很好的衣服，春夏秋冬的都有。人家收費貴也有貴的道理，連校服的品質都那麼好。然後他重新回到主臥，打開衣櫃，看到裡面掛滿了衣服，大部分是秀蓮的，以前買的。打從他出事以後，秀蓮一件衣服也沒有添置過。

怎麼會有個這麼漂亮的包包？標籤還在，貼膜未撕。一個這樣的包包，能買一衣櫃的衣服啊。他不相信秀蓮會這麼敗家。那麼是別人送的了。他搜腸刮肚，在認識的人中尋找，有誰會送給秀蓮這麼貴重的禮物？（一一）