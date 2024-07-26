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生命慶典（五）

董晶

禮拜天，我和老趙都穿上正規的服裝走出家門。太陽光如絲如縷，把天空織繡成一塊藍色的錦緞。我看見安妮塔家的綠色草坪上，許多紅白相間的氣球搭建了一個漂亮的拱門，鋪著桌布的大長條桌上擺放著鮮花、飲料、香檳酒和一個精美的大蛋糕。

安妮塔穿了一身嶄新的衣服，畫了淡妝，坐在輪椅上，神情坦然自若，她微笑著和來賓打招呼。今天，她兒子、媳婦、孫子都來了；親戚來了，朋友也來了。

我走到安妮塔的身邊向她問好，她摸著頭上戴的新圍巾說：「朱麗婭，你看這是你送我的絲巾！」

我說：「安妮塔，你今天看起來很精神！」

大約在十點半，人都到齊了。約翰把安妮塔的輪椅向前推了一下，然後俯下身去和母親小聲說了幾句話，把麥克風遞給了她。我看見安妮塔點了點頭，之後站在安妮塔身邊的約翰對大家說：

「各位來賓，大家好！今天我母親在身患癌症、忍受疾病折磨一年多之後，做出了自己的重要決定！現在請母親安妮塔講話。」

草坪上一片寂靜。

安妮塔輕聲咳嗽了一下，然後聲音清晰堅定地說：

「親人們、親愛的朋友們！大家都知道我身患結腸癌，醫治了一年。醫生努力了、我的親人努力了，我自己也努力了！但是病情並沒有好轉，痛苦依然纏身，因此我做出了決定：今晚開始將進入臨終關懷！」

安妮塔的聲音，就像從遠處的山峰傳來的迴響，鏗鏘有力、反反覆覆在我的耳邊震盪。開始草坪上鴉雀無聲，不久便爆發出一陣熱烈的掌聲！緊接著是開香檳「砰！砰！」的聲音，然後大家舉杯，一個一個走向安妮塔，與她碰杯，向她表示祝福！（五）

癌症 氣球

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