當南湖出現在眼前，卻令你大失所望。倒不是南湖的美景和你想像差距太遠，相反，它比你夢到的還要大、還要藍、還要平靜，湖邊的綠樹和蘆葦也很繁茂，度假屋沿山排開，鱗次櫛比，可是它太冷清了，眼目所及居然不見一人。就算現在不是旺季，又是上午，也不至於這般清寂。

你坐在湖邊的長椅上，望著湖面發了會兒呆。心心念念的南湖、魂牽夢縈的南湖，現在你就在這兒了，為什麼要來？你還是沒有答案。

你喪氣地深埋著頭，希望有人給你指引，哪怕一個小小的提示。然而寂靜來得徹底而宏大，連鳥鳴也止歇了。你點燃一支菸，沿著南湖緩慢走著，想找回一點似曾相識的感覺。

走了整整一圈，一包菸也剛好抽完，這讓你非常吃驚。但你懶得管了，對你而言，菸帶來的傷害，顯然沒有阿茲海默病帶來的傷害更要命。你看了看時間，已經是午後了。你朝度假屋的方向走去，準備再買一包菸。

門都關著，你敲了半天，一個睡眼惺忪、頭髮蓬亂、有些年紀的女人才極不情願地打開門。

她望著你的臉看了好久，讓你很不自然。她的眼袋很重、法令紋很深，整個人鬆垮垮的。

「你來了？」她把門完全打開，側身讓你進去，「什麼時候到的？」聽她的口氣，好像你們認識似的。

「上午就來了。」你說，「有沒有香菸？」

她去吧檯後面一陣翻找，遞給你一包。你剛要付錢，她說：「到時候和房錢一起算吧。」

你沒告訴她要住宿，她如此自作主張，你有些排斥。不過來都來了，況且你還沒弄清這趟旅程的目的和意義，住一晚也無妨。（一七）