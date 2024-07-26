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香瑤的敘述總是帶著強烈的個人風格，陽光而自信。在她的描述中，她的朋友們也是鮮活且獨特。青蘭雖然沒見過他們當中的任何人，可是卻在故事中熟悉他們每一個。只有香瑤弟弟的故事，沒被提起。這也難怪，那是何等沉重的過往。不知道香瑤的家人在過去的十年間，都經歷了什麼？該是無法醒來的夢魘吧！

終於有一天，青蘭見到香瑤的母親。那時香瑤要做子宮切除手術，媽媽特地從台灣飛來照顧女兒。可是香瑤媽媽不會開車，手術那天，青蘭負責送香瑤去醫院，術後又陪香瑤媽媽送飯、送湯。

看見雍容華貴的老太太，青蘭終於明白香瑤天生的貴氣從哪裡來。香瑤媽媽也是個健談的人。「歐巴桑」這個詞，青蘭就是從香瑤媽媽的話裡學來的。她喜歡和青蘭數算著煲什麼滋補品給女兒，自己也很講究養生。自然而然，談起香瑤小時候的事。言談之間，和香瑤一樣，沒把青蘭當外人。

從她的口中，青蘭第一次聽到，香瑤之前有過一段短暫的婚姻，沒有孩子，所以香瑤至今仍孑然一身。青蘭很不明白，香瑤怎麼就沒有一段好姻緣呢？她是個渾身散發著魅力的人。莫非是因為多年前的那樁綁架案？不僅給她的父母帶來滅頂之災，也讓香瑤的婚姻蒙上陰影？青蘭暗自思忖，直為香瑤惋惜。

香瑤媽媽從來閉口不提在獄中的兒子，青蘭也諱莫如深，不想她們知道自己無意中撞破此事。看得出他們家不缺錢，可是卻有個誤入歧途的兒子。這樣的事情不能深究，更不可以問為什麼。那是這個家庭無法癒合的傷痛。ˋ

其實香瑤是位不可多得的朋友，待人真誠大氣，還特別樂於助人。前不久香瑤的華裔 朋友要競選議員，她不遺餘力地在同事、教授、系主任面前為他拉票。打完一連串電話之後，看見青蘭在一邊清理爐子，頓時眼前一亮，熱心鼓勵青蘭去參與競選活動。

青蘭說：「我們這些窮留學生，沒錢、沒投票 權，有什麼可參與的？」

香瑤卻說：「去見識一下呀！這是最好的機會，去認識這個國家。做義工又不要勞工 卡的。去認識些各行各業的人，說不定就能打開你的機遇大門呢。」在她看來，這是雙贏的局面。青蘭去了。

教會裡、中文學校，更是少不了她充滿激情和活力的身影。

慢慢的，青蘭在香瑤的潛移默化中開始去教會，還被介紹到非營利機構做義工。

上班前，香瑤不忘給青蘭好好上了一課：「不要以為你現在的工作是義工，沒有薪資的，就可以邋邋遢遢地去上班。怎麼說這也是辦公室白領。白領就要有白領的樣子。衣著不需要華麗，但一定要正裝、一定要整潔。哪怕你只有兩件像樣的衣服，替換著，也要乾淨得體。這是禮貌，既是尊重別人，也是尊重自己。好好做，你的努力不會白費的。總有一天，你會在這裡找到自己的一席之地。」

香瑤的預言真的應驗了。青蘭後來是在做義工的過程中，了解到美國非營利機構設有很多獎學金，都沒人知道，更鮮少人去申請。在熱心人的幫助下，申請到獎學金去繼續讀研，圓了當初再回學校的夢。

說來挺奇怪的，青蘭一直都沒有去過餐館打工，只是拿著香瑤付她那些不多不少的現金，讀完了碩士，也等到先生博士畢業，雙雙找到工作，經濟上大為改觀。

讀研究生期間，青蘭被邀請去參加香瑤的婚禮。香瑤的新婚丈夫，是位來自台灣的高階軍官。因為是現役軍人，不方便常在美國停留。婚後，香瑤時不時就飛回台北，到了香瑤寫博士論文的階段，待在台灣的時間更多了。只在回美之前，讓青蘭將房子清理一遍。

每次回來，香瑤都會不住地抱怨在台灣的各種不習慣。那種不習慣，不是生活起居、飲食上的不習慣。香瑤在美國生活多年，自由獨立是生活常態。可是回到台北，在軍部兵營這樣守備森嚴的地方出入。進進出出都是前呼後擁，有小兵提著行李，一路小跑跟隨左右。香瑤不是沒見過大場面的人。不單沒被這樣的場面震懾，反而極其討厭這種排場。她滿腦子都是基督立國人人平等的觀念，見不得下級兵士在軍官面前唯命是從的樣子。凡此種種，著實讓她覺得彆扭。好幾次，她都要從身邊勤務兵的手上搶回自己的隨身行李，這也讓她的先生頗為尷尬。

青蘭好生奇怪，這兩個南轅北轍的人怎麼就在一起了呢？香瑤只是淡淡地說：「哦，我在台灣讀書的時候，他天天在校門口等人啦。」

原來他們的緣分還可以追溯到這麼久遠，那時他當是個小兵，抑或還沒有入伍？等了這麼多年，想必他一直沒放棄，把香瑤看作他的女神。青蘭想起香瑤媽媽說過，年輕時的香瑤能歌善舞，如今的她仍風姿綽約、裝扮入時，不難想像花季年華的她是校園中人人追捧的校花。那麼，軍官自然是眾多追求者之一。兜兜轉轉，大家都不再年輕了，總算是抱得美人歸啦！

「如果我再不答應他的求婚，他真的會掏槍的。」香瑤突然說了這麼一句。（二）