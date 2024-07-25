我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加熱爆 華人空調師忙翻

「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

看見（一○）

李東文

其實以前開工廠，超過一半應酬都是無效的。說白了，是阿勇或者另外兩位股東，自己經不起寂寞，以招待客戶為藉口，去喝酒、去唱歌、去水療館等等。

秀蓮不願意與阿勇探討未來，側過身用後背對著他。阿勇不甘心讓問題總懸在頭頂不解決，也側過身，企圖用體溫去化解妻子假裝出來的剛強。秀蓮生氣了，撕開阿勇搭在自己身上的手，又往裡移進去一點。好久沒有親熱了，跟上周那兩次求歡一樣，秀蓮這天也拒絕。

心情惡劣的夜晚，阿勇無法入睡，睜大眼睛望向無限漆黑的天花板，思索著將來、思索著秀蓮對自己日漸惡劣的態度、思索著可憐的兒子以後要面對的種種困難。怎麼辦呢？沒有一個問題能有答案、沒有哪個問題不讓他頭痛欲裂。

天快亮時他終於睡了過去，可很快又醒了，是被熱醒的。他的身體被汗濕透了，像剛從河裡爬上來，頭上、臉上也全都是汗。旁邊秀蓮睡得很香，深沉地呼吸著。阿勇發燒了，不敢吵醒秀蓮，悄無聲息起來，去洗手間用熱水洗臉、擦身體，換上乾淨的睡衣。然後去客廳的沙發重新睡下。

等到阿勇醒來，已近中午。秀蓮去上班了，放暑假的兒子被送了去外公家，家中安靜得只剩下牆上掛鐘的滴答聲。因為醒得太晚，阿勇忐忑不安，打電話跟老闆請假。老闆問：你的聲音聽著怎麼這麼沙啞？阿勇說大火燒啞的。說完下意識摸一下嘴唇，摸到了幾條裂紋。應該是出血了，手指觸及時刺痛。

好渴、好餓，肚子咕咕叫。他吃了茶几上面一碗梧州龜苓膏，甜甜的，還有蜂蜜的味道。（一○）

上一則

曾經歷禁中文時代 印尼華裔青年靠新創推中文教育

下一則

我的好朋友

延伸閱讀

獎金爭議喬不攏 巴黎機場員工奧運前一周罷工

獎金爭議喬不攏 巴黎機場員工奧運前一周罷工
超級盃的聯想

超級盃的聯想
在馮家花園躲貓貓（七）

在馮家花園躲貓貓（七）
自住8年不知情…楊烈賣海砂屋被告

自住8年不知情…楊烈賣海砂屋被告

熱門新聞

圖∕黛安

請妳嫁給我先生（上）

2024-07-21 02:02
圖∕黛安

請妳嫁給我先生（下）

2024-07-22 02:02
寶元紀董事長蔡其建（右）與總經理蔡明倫，以「元紀·台灣菜」打造家鄉味、分享寶元紀珍稀藏茶。(記者林海／攝影)

鞋王之子蔡明倫 離開寶成集團向全球推廣茶文化

2024-07-17 07:00
作者與歐大師及師母攝於十文溪瀑布。

伴大師寫生記

2024-07-19 02:00

爸媽的美國探奇

2024-07-18 02:00

難忘的一分鐘

2024-07-22 02:04

超人氣

更多 >
霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查
台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？
帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段
搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤

搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤
加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入