其實以前開工廠，超過一半應酬都是無效的。說白了，是阿勇或者另外兩位股東，自己經不起寂寞，以招待客戶為藉口，去喝酒、去唱歌、去水療館等等。

秀蓮不願意與阿勇探討未來，側過身用後背對著他。阿勇不甘心讓問題總懸在頭頂不解決，也側過身，企圖用體溫去化解妻子假裝出來的剛強。秀蓮生氣了，撕開阿勇搭在自己身上的手，又往裡移進去一點。好久沒有親熱了，跟上周那兩次求歡一樣，秀蓮這天也拒絕。

心情惡劣的夜晚，阿勇無法入睡，睜大眼睛望向無限漆黑的天花板，思索著將來、思索著秀蓮對自己日漸惡劣的態度、思索著可憐的兒子以後要面對的種種困難。怎麼辦呢？沒有一個問題能有答案、沒有哪個問題不讓他頭痛欲裂。

天快亮時他終於睡了過去，可很快又醒了，是被熱醒的。他的身體被汗濕透了，像剛從河裡爬上來，頭上、臉上也全都是汗。旁邊秀蓮睡得很香，深沉地呼吸著。阿勇發燒了，不敢吵醒秀蓮，悄無聲息起來，去洗手間用熱水洗臉、擦身體，換上乾淨的睡衣。然後去客廳的沙發重新睡下。

等到阿勇醒來，已近中午。秀蓮去上班了，放暑假的兒子被送了去外公家，家中安靜得只剩下牆上掛鐘的滴答聲。因為醒得太晚，阿勇忐忑不安，打電話跟老闆請假。老闆問：你的聲音聽著怎麼這麼沙啞？阿勇說大火燒啞的。說完下意識摸一下嘴唇，摸到了幾條裂紋。應該是出血了，手指觸及時刺痛。

好渴、好餓，肚子咕咕叫。他吃了茶几上面一碗梧州龜苓膏，甜甜的，還有蜂蜜的味道。（一○）