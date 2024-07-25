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「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

生命慶典（四）

董晶

「結果怎樣？」我急切地問。

「兩次化療效果並不好，而且母親出現了心臟衰竭和嚴重貧血。醫生給她輸過兩次血，現在血色素還不正常。這是化療的副作用，醫生說不能再做化療了，我母親的身體太弱，要慢慢休養。」

我不知說什麼好，抬頭望向天空，有兩片雲從頭頂飄過，彷彿一片在述說世間的愛，另一片在述說著山窮水盡的無奈。

但我還是對約翰說：「好好照顧安妮塔，不做化療，她痛苦會少一些，慢慢恢復吧。」

約翰看我要往家的方向走，便說：「朱麗婭，請等一等，我媽媽決定這個禮拜天上午，在家裡舉行一個盛大的慶典，邀請你和趙先生出席！」他誠懇地看著我的眼睛說。

「盛大慶典？有什麼特殊意義？」我問。

「有，有重要的意義，你們來了就知道了。」

「你是說安妮塔在慶典上要給我們一個驚喜？」

「是的，一個驚喜。」

「好的，我和先生一定去。」

「過兩天我會把請柬送到你家的。」

「約翰，謝謝你，我們一定出席。」

4

星期四下班回家，走到門廊，我看見一個粉紅色的信封擺在家門口。拿著信封走進屋裡，我打開一看，是安妮塔給我和老趙的邀請函。幾個醒目的大字躍入我的眼簾：Celebration of Life（生命慶典）！時間是星期日上午十點，地點在她家。看著精緻典雅的請柬，我的心情有些激動。

此時老趙回來了，我把邀請函遞給他。我倆坐下來，反覆琢磨著「生命慶典」的含義。儘管我們不知道它將帶給我們怎樣的驚喜，卻期待著即將到來的時刻。（四）

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