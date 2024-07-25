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那是個下雨天，青蘭上了香瑤的車。上車前，她看見香瑤微微皺了一下眉頭。青蘭遲疑了片刻，還是提起被雨水打濕的腳，踩進了香瑤一塵不染的車裡，落坐。那個雨天，便是她們兩人的初識。

青蘭是剛從中國大陸來的留學生 配偶。她想去大學讀書，但是學費呢？她的簽證是沒有工作許可的，靠著先生微博的獎學金，是不可能交得起昂貴的學費。在這個舉目無親的陌生城市，她不知道如何走出困境。本來以為會像其他的窮留學生那樣，去餐館打黑工，就四處打聽城裡的中餐館還招不招人。

聽新認識的鄰居說，有一個台灣人在校園布告欄留電話找清潔工。大概這並不是大家熱中來錢快的工作，貼出幾天了也沒有人注意。於是，青蘭打了那個電話。其實青蘭也不確定自己是不是可以做這份工作。來美國之前，她也是父母捧在掌心上的寶貝，沒做過家務。後來結婚了，仍住在父母家。不久就來到美國。

電話上很順利，約好了見面的地點和時間。香瑤來車接她。那時候，青蘭還沒考駕照 呢。

青蘭自知是個相貌平平的女孩，不會給人留下深刻印象。第一次見到香瑤，見她面容姣好，衣著雖不刻意，可身上自帶著一種天然的優雅，與青蘭的平凡有著天壤之別，不免有點緊張。加上自己從不做家務，怕連這份沒人稀罕的工作也勝任不了。不過，既然要來美國從頭開始，她早就調整好心態，放下身段迎接任何挑戰。

輪到香瑤自我介紹，她是大學裡的博士生，許多年前也是來自台灣的留學生。她畢業了，也工作多年，早過了而立之年，選擇再回學校，邊讀博邊任教。她們互報了出生年月，香瑤比青蘭大了整整十五歲。

香瑤說她一個人住。因為從小媽媽把家裡搞得特別乾凈，她養成了潔癖，現在連灰塵都會讓她過敏。所以她需要人來幫忙洗洗刷刷。

到了家裡，青蘭還來不及羨慕她一個人住這麼寬敞漂亮的大房子，就在香瑤的指示下，忙著把衣櫥裡的衣服統統拿出來除塵一遍。她的衣服套裝，又多又名貴，看得青蘭目不暇接。那都是她不可企及的奢侈品。沒時間感嘆，青蘭就迅速投入工作。

香瑤沒有嫌棄青蘭的笨手笨腳，不厭其煩地告訴青蘭她要做什麼、怎麼做。的確，她需要的不是普通意義的清潔工，她要的是一個幫手兼助理，給她屋裡屋外做深度清理，包括她的書房。整理完了之後，東西還在原位，她能找得著。青蘭何等聰明，很快就心領神會。繼而看見香瑤也沒有當自己是下人，清理的時候都是兩人有商有量，香瑤也親自動手。到了飯點，還留青蘭在家和她一起吃飯。因此，青蘭也很盡心盡力，幹得又快又好。香瑤非常滿意。

不多久，青蘭考過了駕駛執照，不用香瑤接送。她可以自由選擇時間，每周開著先生那輛老舊的雪佛蘭去香瑤家了。

多數時候，青蘭去到，香瑤還在樓上睡覺。她通常都睡得很晚，而青蘭則是早起的鳥兒。開門進去之後，青蘭總會輕手輕腳將廚房、廁所的清潔搞完，再搞書房。等香瑤起床了，才進去她的臥室。不得不吸塵的時候，就從樓下吸起，想盡辦法降低噪音。能做的都做完，如果樓上還沒有動靜，青蘭就靜靜地在樓下客廳翻閱香瑤訂的《世界日報》，那是她唯一可以讀到的中文報刊。在早期的留學生年代，對於她來說，看見中文字就特別親切。讀報的日子久了，她還因此學會了中文字的繁簡轉換，讀懂了繁體字。

有一天，青蘭看見飯桌上擺著張剪報。一讀之下，不禁震驚得有點窒息。這是篇訪談，受訪人正是香瑤，內容是關於十年前的綁架案，受害人被撕票，所有犯案人盡數落網。其中一名幫忙開車的從犯，是香瑤的弟弟，被判終身監禁，不得假釋。他被關押的地點，就是本州的監獄 。

突然全都明白了，香瑤人到中年，竟然會從繁華的美東搬來這偏安一隅的西岸城市，事業巔峰卻急流勇退回歸校園，是為了離弟弟近一些，再修一個對她可有可無的博士，似乎也很合乎情理。但在全美眾多學校，偏偏選擇了這個州、這所大學，莫非是為了方便探視？

之前從不知道香瑤有個弟弟，還以為她是家裡的獨生女呢。倒是聽她提過，這兩層樓的房子是她爸爸全資買下的。當時直讓青蘭羨慕不已，香瑤有個好爸爸，當是很疼愛他這個女兒。現在想來，買房子在此，自是有深意的，應是為了他們兩老來探望唯一的兒子吧。這也解釋了為什麼每次香瑤的父母來，她都叫青蘭不用來家裡收拾了，說是她會帶父母出城幾天。

以往，青蘭都以為她是開車載父母去哪裡遊玩。可是回想起來，好像從沒聽到香瑤提及他們去了哪裡。從前青蘭沒有太在意，都是香瑤滔滔不絕地說，青蘭像個小迷妹那樣靜靜地聽。現在想來，這從沒被提及的去處似乎有了答案。

相處下來，青蘭在香瑤家聽來很多、很多香瑤新朋故交的故事。交友甚廣的香瑤，什麼朋友都有，上至議員教授、僑領商人，下至像青蘭這樣的窮留學生。（一）