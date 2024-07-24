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巴奧／開幕式在戶外未彩排 重頭戲為何？5大亮點一次看

賀錦麗熱舞愛笑意外戰力強大 共和黨弄巧成拙衝高她聲勢

看見（九）

李東文

大半個小時後，客戶又打電話來說下雨了，怕淋濕了貨物，讓他繼續等。他正好犯睏，就讓自己打了個盹。他還真是睏啊。為了省電費，每天凌晨過後才去充那七毛多一度的電，每時每刻，必須要拿著手機才有機會搶得到單，精神沒有一刻能放鬆。「滴嘟、滴嘟」的提示聲剛一落地，單已經被別人弄走啦。又一個小時以後，客戶再次打來電話，取消訂單。

後來阿勇猜測，客戶最後爽約，原因不是風，也不是雨，是貨物臨時出了紕漏或者壓根就還未完工……總之就是，做啥工作都不容易，所謂的容易，不過是隔河看花。

他們這個小家庭，每個月有幾千元房貸，沒有車貸、不玩奢侈品，生活成本算不上高。如果不是兒子那可怕的學費，哪怕阿勇做不成工廠老闆，僅僅是一位網約車司機，或者是盲人按摩師，也能過上體面的生活。

從冬到夏，阿勇的眼睛失去光明接近一年，還沒有好轉的跡象，可能下半輩子就這樣了。兒子高昂的學費，始終是他心中解不開的結。秋天以後新學年開始，又要交學費，家中還有啥值錢的玩意能變賣呢？

有天他向按摩店請假，特意提早一點回家，早早上了床，與半躺在床上玩手機的秀蓮探討。秀蓮還未等他說完，就已經不耐煩，又想要發脾氣。阿勇克制著情緒，問秀蓮，之前提到的首飾，賣了多少錢。秀蓮說沒有賣，去到金銀回收店，不捨得出手。那是傳家寶，以後留給兒子娶媳婦用。

阿勇心中堵得慌，有種叫天天不應、叫地地不靈的感覺。只恨自己收入高時喝酒、玩樂，浪費了太多錢，當初怎麼不多買幾只名牌手錶呢？（九）

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