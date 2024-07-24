那年冬天下了一場冰雨，地上濕濕的只是下雨的痕跡，踩上去才知是冰。那天正好是周末，羅婆婆在家去拿垃圾桶，不小心就滑了一跤，手骨折了。

羅婆婆打電話來時，聲音充滿了歉意。我們安慰她好好養傷，小寶我們自會安排。小寶此時兩歲半，我們開始考慮送他進幼稚園。許明單位有個很好的幼稚園，但只收三歲的孩子。我們想，還是再找個保母過度一下。

找誰呢？我們又想到了南希。

時間消弭了當初的憤懣和不滿。雖然南希這個人不好相與，但工作還是不錯。

我電話打過去時，南希非常爽快地答應了。

南希又來到我們家。依舊是獨特的白大褂工作服、每周長清單各種要求、回家前一小時的香浴和大濃妝、每周四小時的接送，熟悉的配方再次上演。

如果說羅婆婆是家人般的溫暖，南希就好像是一台機器，雖然可以精準工作，但是冷冰冰的，沒有溫度。

這次她比以前要安靜一些，「我以前在國內」和「我在美國人家裡」的話題也很少再說。

三個月後，一個周五，又到了她回家的日子。

她還是一小時的沐浴，然後頂著一張描得紅紅黑黑的臉走下樓來。奇怪的是，這次她沒有再給我一張清單。

她平靜地對我們說：「今天是我在你們這裡的最後一天，以後我不來了。」

「為什麼？」我們有點矇了。這一切毫無徵兆，我們完全不知究竟。

她塗得艷紅的大嘴抿了一下，嘴角露出一絲勝利者的笑意說道：「我這輩子從來沒有被人辭退過。上次你們辭退我，我一直耿耿於懷。我這次回來，就是為了辭退你們！」（全文完）