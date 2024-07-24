圖／123RF

我看見安妮塔比兩個月前見她時更消瘦了，而且面無血色。我與她那渾濁的藍眼睛對視了幾秒，心中隱隱作痛。

安妮塔的看護為我們沏茶倒水，這個四十幾歲的墨西哥 婦女很能幹，每天照顧主人的衣食住行。她看我與安妮塔交談，就退到了廚房。

「朱麗婭，我很高興你和先生來看我！自從約翰告訴我你們要來，我就期盼著，想和你聊聊。」安妮塔面帶微笑地說。

「你最近感覺怎樣？好些了嗎？」我問。

「我的身體就是一台老舊的機器，轉得越來越慢了。機器上的零件都生鏽了，今天出這個毛病、明天出那個毛病，不知道哪天這機器就不工作啦！」安妮塔坦然幽默地說，說完自己笑了。這讓氣氛一下子輕鬆起來。

我說：「是啊，安妮塔，別說你都八十一歲了，就連我這個中年人有時也覺得力不從心啊，這是生命的自然過程。」

安妮塔又說：「年歲大了，出毛病是正常的。身體哪個部位出毛病，都不讓你好受。就說疼痛吧，止疼藥服下去，疼痛沒有了，止疼藥導致的胃潰瘍又來折磨人。有時胸悶蓋過了一切痛苦，只要能喘過氣來就是幸福的。好受的日子沒幾天，便祕 、小便不暢又來折磨我。如一台機器老了一樣，總要出毛病，修修補補。每一次出毛病和修補都是一次消耗和折磨。」

說完，她嘆了一口氣，好像這口氣是從她身體裡擠出來的一樣，特別力不從心。

她駝背搖晃著身子站起來，可是離開輪椅她邁步很艱難。我趕緊上前扶著她，讓她慢慢走了幾步，然後給她遞上一杯水，她又緩緩坐下來。我從安妮塔的話語裡，知道她對自己的病情十分清楚明白。她不是不知道自己得的是癌症 ，而是她不願意把這個令人驚怖的詞說出來，她不想讓自己的疾病導致他人心情沉重。

隔壁房間傳來小霍夫曼和老趙說話的聲音，還夾雜著他兩人的笑聲。

安妮塔對我說：「朱麗婭，我生病可把兒子拖累了。他要工作，每天下班後先來看我，陪我吃晚飯。等我睡覺了，他才回自己的家看妻子小孩。」

我說：「我們中國人就講究兒女孝敬父母，約翰做得對啊！大家都希望你平平安安的。」

安妮塔搖了搖頭說：「孩子有他們自己的生活。朱麗婭，這些日子我真的很想念我的丈夫，現在回想起來，他是為了我多活了三年啊！」

「安妮塔，你不能這樣想，你和先生在結婚的時候彼此就立下過誓言，不論疾病還是貧窮，都要相依相守、不離不棄。我見證了你對霍夫曼先生的忠貞不渝！」

安妮塔聽完我這句話，眼睛發出了亮光，她請看護去拿一本老相簿來。

保母從安妮塔的臥室取來一本相冊，她遞給安妮塔，然後退了下去。

安妮塔用手撫摸著相簿說：「這些日子，我每天都要看看這些老照片。朱麗婭，你看那時我們多年輕啊！可是回不去了。」說完，她把相簿遞給我。

我雙手接過相冊，它裝幀十分精緻，保存的年代越久遠就越珍貴。我一頁一頁翻看著，從她和霍夫曼先生結婚到小霍夫曼的出生，從青年到中年，留下了許多精彩的一瞬間。婷婷少女、美麗妻子、慈愛母親，幸福的全家合影，都展現在我的眼前。闔上相冊，我看著面容憔悴的安妮塔，幾年前她曾經堅強地面對丈夫的疾病，如今面對的是自己痛苦……我在想，人生多麼短暫，還沒過幾年青春煥發的好日子，人就老了！心中不禁生出了一種傷感、感嘆！

沉默片刻，安妮塔看著我的眼睛說：「朱麗婭，我最近想了不少事情，我在想，我在想……」她嘴唇翕動著，說話有些吃力。

我趕緊把水杯遞給她，讓她喝口水。她接過水杯，慢慢喝水。喝完水，她問我：「我剛才說到哪了？」我說：「你累了，需要休息了。」

我沒有問她想什麼，也不願意猜測。我站起身來對安妮塔說：「聽約翰講，醫生要給你做一次全面檢查，複查以後再說吧。我衷心祝福你，祝你早日康復！」

就這樣，我和先生老趙同安妮塔和小霍夫曼告別，回到了家裡。

一周過去了，第二周的星期二，當夕陽繡出色彩斑斕的晚霞，我又到景色迷人的湖畔散步。回家的路上，發現小霍夫曼正在路邊站著，像似在等我。我加快了腳步，走到他身邊。

我們互相打了招呼後，我問：「約翰，你在等我？」

「是的。我想告訴你，我媽媽做了全身檢查，核磁共振、抽血化驗都做了。」他說。（三）