阿勇說：所有的工作都有優缺點，沒有哪個更好，也沒哪個更壞。對於我來說，最好的工作是做老闆……

地毯廠散夥，一位搭檔留在本市賣建陶，一位去了上海投奔做生意的姊夫。阿勇拿手頭剩下的最後一點錢，以入股的形式進入到朋友兼老鄉開的公司做事，但很快就做不下去，去了做網約車 司機。三位舊搭檔約定，三年後帶著資金回來重建地毯廠。

還未正式成為網約車司機之前，廣州的朋友告訴阿勇，他自己在廣州做貨拉拉 司機，每個月扣除各項費用後淨賺一萬五，亦即是說，他每個月的流水高達兩萬以上。阿勇心想，做貨拉拉司機挺好的啊，佛山的業務沒有省城多，每個月流水一萬五，到手一萬問題不大。結果跑了一個月發現，到手充其量六、七千。

怪朋友忽悠自己，朋友說所有的司機，近期收入都下降得離譜。原因是另外一個貨運平台出了點事，成千上萬個司機跑過來，分薄了蛋糕。據說現在平台都不敢再接收新司機了，怕原有的老司機餓死。

阿勇聽罷，怨自己時運不濟。之前總聽到有人說「大不了去送快遞」、「大不了去開網約車」，等到自己下水才發現，開網約車半點不輕鬆，快遞就更不用說了，風裡來、雨裡去，一個個都曬成了黑炭頭。

就在阿勇正式成為網約車司機的第五天，搶到一張工業區的單，送貨距離有點遠，價錢接近兩百元。他按約定的時間去到約定的地點，見不到客戶，打電話詢問，對方說風大，怕影響裝貨，讓他原地等候。風大影響裝貨？什麼狗屁理由！打電話向老司機請教，老司機讓他點擊等候鍵──使用了這個功能，等候超過一定時間以後開始收費，不管客人出於什麼原因爽約，最後也要支付等候費用。（八）