「正好，我家妞妞已經上幼稚園了，我把我們家的羅婆婆讓給你吧，她特別好。」

我在楊麗君家見過羅婆婆，一個瘦小的上海老太太，和氣勤快。楊麗君是個雷厲風行、說幹就幹的性子，當即就開始張羅此事。周日羅婆婆和兒子一起來到我們家，大家相談甚歡，彼此滿意，說好了羅婆婆周一就來上工。

我們委婉地告訴南希，我們有親戚來幫我們帶孩子，她就不用來了。南希是個聰明人，周五見到氣到爆炸的許明，周日就被告知不用做了，她心知肚明是怎麼回事。

羅婆婆就像和煦春風，瞬間溫暖了我們被南希折騰得疲累的身心。她讓我們見識了什麼是好保母。

羅婆婆待小寶宛如親孫。她給小寶做色香味俱全的菜飯，小寶從此拒絕罐裝baby食物；她也不會總是把小寶放進嬰兒圍欄，而是陪著小寶在地上爬來爬去鑽帳篷、玩火車。小寶有個小被被，剛出生的時候就給他用，後來他不管去哪兒都得帶著，每天都抱著睡覺。小被被有點破了，羅婆婆當即就補好了。

每天早晨羅婆婆給我們準備好早餐，白粥、包子、醬菜，讓人想起兒時的味道。羅婆婆上海人，跟我們口味一致，做得一手好江浙菜，還會做生煎包子。每天的晚餐豐富誘人，是我們到美國後最有口福的日子。她住得不遠，周末自有兒子接送，許明卸去接送苦差使，神清氣爽。

我對楊麗君說：「你太幸福了，過了三年這麼幸福的日子。」

楊麗君笑著打趣道：「我本來還想讓她繼續待在我們家的，為了你忍痛割讓，你要記住我的恩情。」

我們跟羅婆婆幸福和諧地過了一年半，一個意外來臨了。（五）