圖／123RF

即使康復醫院的病人，也常出現病情變化，例如突然發高燒，要讓救護車送醫院急診。往往病人在急性醫療中心治好了突發性疾病，又轉回康復醫院。在短短的幾個月裡，老霍夫曼出現過三次高燒，送進急診，不是肺炎就是泌尿道感染。每次病情緩解出院，回到復健病房繼續打針輸液，他的身體變得越來越虛弱，半身不遂復健的希望也越來越渺茫。

醫生基於對霍夫曼病情和生活品質的考慮，向他的監護人、妻子安妮塔建議讓他進入Hospice（臨終關懷）。所謂「臨終關懷」就是不再對病人進行輸液打針等創傷性治療，最大限度地減輕病人的痛苦，例如使用舌下滴嗎啡鎮痛鎮靜，讓病人安然死亡。

記得那天，一個叫「平安之家」的臨終關懷機構的護士來到我們康復醫院，她在小會議室找安妮塔談話，想讓安妮塔在老霍夫曼臨終關懷的同意書上簽字。當時我正在辦公室看病歷，突然聽見會議室那邊一片吵雜。

一向矜持禮貌的安妮塔大聲喊道：「不行！我丈夫頭腦清醒，他能說話、他能吃飯，他現在不需要嗎啡。如果他有了病情變化，還需要救治！怎麼能不再給他打針輸液？」

我立刻出門，走了過去。安妮塔看見我。就像看見了救星一樣，她撲向我懷裡號啕大哭。我撫摸著她的背，輕聲說：「安妮塔，不要急，有話慢慢說。哭解決不了問題，誰也沒有權力逼你！」

然後我對站在不遠處、手裡拿著臨終關懷同意書的那個護士說：「請到我辦公室來。」

我、安妮塔和那個護士在我的辦公室坐下。安妮塔不再哭泣，她像個掉進水中溺水的人，向我發出求救的目光。我的心在震顫，也在默默吶喊：一個生命的誕生和一個生命的結束是同樣神聖的！沒有任何人可以決定病人的死亡，更不能迫使病人或家屬同意「臨終關懷」。

於是，我拿起了電話，撥通了霍夫曼醫生的號碼。我認真地向醫生匯報了老霍夫曼目前的病情，強調她的妻子安妮塔不同意讓病人進入臨終關懷。

醫生說：「我不堅持，按病人家屬的意見辦。謝謝你的電話。」

放下電話，我把醫生的話告訴了安妮塔和那位護士。然後，我起身走到護士面前說：「醫生已經撤銷了他的建議。」她站了起來，我和她握手告別。

當辦公室只剩下我和安妮塔的時候，她的眼睛亮了，露出欣慰的神情。她緊緊地握著我的手說：「朱麗婭護士長，謝謝你！」說話時臉上還掛著淚珠。我連忙給她遞了一張紙巾，讓安妮塔擦眼淚。

我陪著安妮塔走回病房，走到老霍夫曼的病床前。雖然他不知道究竟發生了什麼，但是老霍夫曼的第六感好像覺察到了妻子為他做了一件生死攸關的事情，他的臉上也掛著淚珠。安妮塔坐下來，與丈夫緊緊相依，她用紗布擦去了老霍夫曼臉上的淚水。

此後的三年裡，安妮塔還是一如既往每天來醫院陪伴丈夫。謝天謝地，這段期間，也許老霍夫曼的身心，更加感受到了妻子給他的愛和力量，他很少發生送急診的病情變化。

儘管老霍夫曼還不能自己走路，但是，天氣好的時候，護理人員可以把他從床上安全地移到輪椅。我常常看到有些駝背的安妮塔推著輪椅上的丈夫，在康復醫院的院子裡漫步。不論柳絮紛飛的春天，還是玫瑰飄香的夏天；還有秋天蘋果紅了的日子，冬天橙子黃了的時候，都能看見安妮塔推著老霍夫曼的身影。

三年過去了，霍夫曼先生在我們康復醫院去世的時候，沒有大痛苦，走得安寧平靜。

3

星期六上午，我先生老趙把昨晚烤好的五香花生米裝進了一個大玻璃瓶裡，因為安妮塔喜歡吃老趙自製的花生。我準備了兩條在中國買的絲綢圍巾送給安妮塔。化療之後，安妮塔一頭金銀相間的頭髮都掉光了，只有用圍巾蓋住頭部。我常想，得什麼病也別得癌症 ，癌症給人造成巨大的精神壓力和治療的副作用，真是苦不堪言啊。

走進安妮塔家門，小霍夫曼和坐輪椅的母親已在等候我們。我和先生分別上前和安妮塔擁抱。送上禮物後，我坐下來與安妮塔交談，老趙和小霍夫曼走進另一個房間小聲說話。（二）